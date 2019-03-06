Липецкэнерго добилось в суде возмещения крупного ущерба с нарушителя платежной дисциплины

Во время очередной проверки сотрудниками липецкого филиала «МРСК Центра» в Добровском районе было обнаружено отсутствие напряжение на одной из фаз счетчика, расположенного в трансформаторной подстанции собственника элитной базы отдыха. Показания прибора учета значительно расходились с данными контрольного измерения сетевой организации.

Энергетиками был составлен акт неучтенного потребления с участием представителя потребителя. По подсчетам специалистов, объем безучетного потребления составил 1,4 миллиона кВт*ч, что эквивалентно 4,5 миллионам рублей.

Оплачивать ущерб бизнесмен отказался, поэтому юристам Липецкэнерго правомерность выставленного счета пришлось доказывать в арбитражном суде. В ходе судебного разбирательства собственник счетчика пытался уверить, что в работу системы учета он не вмешивался и вину за его неисправность не несет. Однако, суд, основываясь на информации привлеченных энергетиками специалистов завода-изготовителя данного прибора учета, постановил, что бизнесмен не выполнил законодательно возложенные на него обязанности по поддержанию в надлежащем техническом состоянии принадлежащего ему прибора, что привело к искажению данных об объеме потребления электрической энергии. Это решение последовательно подтвердили арбитражный суд Липецкой области, 19 арбитражный апелляционный суд, арбитражный суд Центрального округа и обязали выплатить энергетикам 4, 5 миллиона рублей по акту неучтённого потребления.

Энергетики обращают внимание потребителей, что вмешательство в работу прибора учета электроэнергии, согласно статье 7.19 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на физических лиц в размере от 10 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей. За особо крупное хищение – лишение свободы сроком до двух лет.

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