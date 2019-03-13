Игорь Маковский: «В период паводка электросетевой комплекс 20 регионов страны будет находиться под нашим надежным контролем»

Согласно прогнозам, его максимальная интенсивность в регионах, входящих в зону ответственности компании (20 субъектов РФ), придется на период до 28 апреля.

Самое раннее начало паводка прогнозируется в Белгородской, Липецкой и Смоленской областях, позднее всего он придет в Кировскую область. Наиболее длительное (от 40 и более дней) весеннее половодье ожидается в Удмуртской Республике, Владимирской и Ивановской областях. Кроме того, Владимирская область стала единственным регионом деятельности Общества, где интенсивность паводка прогнозируется выше среднегодовых значений.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в период половодья в МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья реализован комплекс мероприятий по обеспечению безаварийной работы энергооборудования, ход которых контролировала специально созданная Центральная паводковая комиссия. Аналогичные комиссии, созданные в филиалах, осуществляли оперативный контроль на местах.

Энергетиками определен перечень энергообъектов, находящихся в зоне повышенного риска, в основу которого легли итоги наблюдений во время паводковых периодов трех предыдущих лет. Составлен график осмотров зон риска и назначены ответственные за их проведение. Сформирован перечень дополнительных мероприятий, обеспечивающих надежную работу объектов электросетевого комплекса в период разлива рек.

Оперативными бригадами районов электрических сетей проведены осмотры переходов воздушных линий через реки. Проведена проверка защиты оснований опор от ледохода. Обеспечено наличие и исправное техническое состояние плавсредств, стационарных и передвижных насосов и спецтехники. Также проверено наличие и места хранения аварийного резерва. С учетом возможных изменений русла рек во время разлива, в филиалах разработаны мероприятия по обеспечению доставки в предполагаемые зоны затопления техники, материалов и оборудования аварийного резерва. С целью ликвидации возможных аварий, подготовлены резервные источники электроснабжения, определены места их дислокации. Организованы и проведены специальные тренировки с оперативным и ремонтным персоналом всех филиалов компании.

В настоящее время специалисты филиалов МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья осуществляют постоянный мониторинг паводковой ситуации на местах. Под их особым контролем находятся электроустановки, обеспечивающие электроснабжение социально значимых объектов. С целью получения оперативной информации о погодных условиях на местах, обеспечено четкое взаимодействие филиалов Общества с территориальными органами Росгидромета, подразделениями МЧС России, филиалами ФСК ЕЭС, ДРСУ, местными органами власти.

Реализация всего комплекса мероприятий по подготовке электросетевого комплекса к работе в период половодья осуществлялась под личным контролем генерального директора ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игоря Маковского. Глава компании курировал их ход на месте, регулярно выезжая в регионы. «От своевременно и качественно проведенной подготовки к паводку напрямую зависит качество и надежность электроснабжения миллионов потребителей. Мы предельно ответственно подошли к этой работе, приняв все необходимые меры для того, чтобы электросетевой комплекс 20 регионов страны в этот период функционировал бесперебойно», - подчеркивает Игорь Маковский.

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Фото Липецкэнерго