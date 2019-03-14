В этот четверг, 14 марта, мэр Липецка Сергей Иванов досрочно подал в отставку. Заявление о досрочном сложении полномочий уже поступило в городской Совет депутатов. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, градоначальник намерен покинуть пост с 30 марта.

А со следующей недели Сергей Иванов уходит в отпуск, надо понимать, отпуск – с последующим увольнением. В отпуске пока еще мэр будет находиться с 18 по 29 марта. На время отсутствия Сергей Иванова, обязанности мэра Липецка временно будет исполнять первый заместитель Михаил Щербаков.

Напомним, что мэр Липецка открыто заявил о конфликте с врио губернатора Игорем Артамоновым на последней сессии горсовета, 26 февраля. Тогда Сергей Иванов сказал, что у него было два разговора с областными властями, в ходе которых ему прямо говорили, что хотят видеть на посту мэра кого-то другого.

- Пока поддержка есть, я сегодня с вами, если ее не будет, тогда точно придется уходить, - ответил тогда Иванов на вопрос об увольнении.

Политологи и анонимные источники предрекали отставку Сергея Иванова еще осенью прошлого года, как только сложил полномочия бывший губернатор региона Олег Королев. Слухи о том, что мэр покинет пост на этой неделе, расползались еще в понедельник, 11 марта. Но официально никто ничего не подтверждал. Теперь те же неофициальные источники сообщают, что Сергей Иванов снова возглавит Тербунский район, которым руководил до поста мэра Липецка - тогда куда денут нынешнего главу района Сергея Барабанщикова?

В любом случае решение об отставке будет принимать городской Совет депутатов, опять же по слухам, нельзя исключать тот вариант, что депутаты не примут отставку, ведь положенный по контракту срок еще не закончился.