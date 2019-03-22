2019-03-22T15:52:12+03:00
Происшествия

В Липецке после обыска на станкостроительном предприятии изъяли технику и документы

Организация продолжает работать
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке на станкостроительском предприятии провели обыскВ Липецке на станкостроительском предприятии провели обыскФото: принтскрин видео.
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В минувший четверг, 21 марта, в офис Липецкого станкостроительного предприятия нагрянули силовики. В областном центре, а также Москве и Санкт-Петербурге проводят следственные действия по фактам хищений средств гособоронзаказа.

- В рамках взаимодействия с федеральной службой безопасности РФ нами будут предоставлены все запрашиваемые документы на бумажных, цифровых носителях, - сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе АО "Липецкое странкостроительное предприятие". - В настоящий момент происходит уточнение деталей. Предприятие работает, мы открыты. Да, приходили сотрудники ФСБ. Мы сотрудничаем в рамках мирного диалога.

Напомним, группе станкостроительных предприятий Липецкой области были выделены финансовые средства в рамках реализации государственного оборонного заказа, а также федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности. По информации центра общественных связей ФСБ России, по фактам хищений этих средств представителями группы предприятий возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU

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