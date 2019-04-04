2019-04-04T12:42:12+03:00
Общество

Студенты ЛГТУ смогут стажироваться в европейском подразделении Группы НЛМК

Представители НЛМК обсудили с руководством ЛГТУ перспективы сотрудничества
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Представители НЛМК обсудили с руководством Липецкого государственного технического университета (ЛГТУ) перспективы сотрудничества в области разработки и реализации совместных научно-исследовательских проектов. Для лучших студентов вуза с хорошим знанием английского языка появится возможность стажировок в европейском подразделении исследований и разработок Группы НЛМК.

Во время встречи руководителям компании рассказали об актуальных научных исследованиях ученых вуза и разработках в области агломерационного, доменного и сталеплавильного производств, горячей и холодной прокатки, сварки и сопутствующих технологий. Ведущие ученые университета поделились идеями по расширению взаимодействия университета и предприятия в сфере науки и подготовки специалистов для НЛМК.

Представители комбината рассказали преподавателям о задачах новой дирекции по исследованиям и разработкам и предложили ученым ЛГТУ активнее участвовать в проектной деятельности компании. По итогам встречи стороны договорились о механизме взаимодействия по продвижению научных идей между университетом и специалистами направления R&D НЛМК.

«НЛМК ждет от ученых не просто идеи, а реальные целевые проекты, которые можно воплотить на производстве. В качестве первого шага на встрече в ЛГТУ мы договорились оценить потенциал парка измерительного оборудования вуза для его частичной загрузки под задачи НЛМК. Компания также рассматривает возможность стажировать студентов с хорошим знанием английского языка в нашем европейском подразделении R&D», - прокомментировала директор по исследованиям и разработкам НЛМК Анна Коротченкова.

В последние годы ученые ЛГТУ участвовали в ряде исследований, которые уже успешно внедрены на НЛМК. В частности, представители кафедры прокатки вуза в условиях действующего производства разрабатывали технологию правки горячеоцинкованной полосы для получения плоского проката. В ходе экспериментов были определены рациональные параметры настройки машин правки растяжением. Это позволило существенно снизить количество дефектов на прокате с полимерным покрытием.

В настоящий момент совместно с ЛГТУ продолжается разработка схем оптимальной транспортировки слябов в нагревательные печи. Итогом работы станет программный комплекс динамического графического моделирования загрузки печей, что позволит минимизировать потери производительности и достичь максимальной эффективности стана горячей прокатки.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.

Фото: пресс-служба ЛГТУ

ИСТОЧНИК KP.RU

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