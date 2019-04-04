Власти ищут виноватых в обрушении Владимирской церкви под Липецком

Елец - один из древнейших городов России. Впервые он упоминается в летописи в 1 146 году. На территории города находится множество памятников истории и культуры, в том числе регионального и федерального значения. Один из них – храм Владимирской иконы Божией Матери в Черной слободе. Однако, на месте некогда величественного храма теперь руины.

Владимирский храм в ЕльцеФото: Скриншот сайта

Первая деревянная Владимирская церковь была построена вместо храма св. Сергия Радонежского в 1680-х гг. Об этом говорится в книге «Храмы и монастыри Липецкой и Елецкой епархии. Елец», которая была опубликована Липецким областным краеведческим обществом и коллективом авторов: Клоковым А.Ю., Найдёновым А.А. и Новосельцевым А.В. По преданию, деревянный храм чудом уцелел во время сильного пожара 1769 года. Кто-то непрестанно звонил на колокольне храма, пока не стих огонь. Елец сгорел, а церковь – нет. Храм простоял около 100 лет, после чего его заменили каменным.

Новую Владимирскую церковь построили в середине 18 века. Храм поражал своей красотой. Лепной орнамент покрывал стены фасадов. Впечатляло и внутреннее убранство. В храме находились «замечательные своею древностью иконы» и другие святыни. Так, икона Владимирской Божией Матери была украшена тяжеловесной сребропозлащённою ризой и убрусом, шита крупным жемчугом и усыпанная бриллиантами. А Евангелие напечатано во времена царя Федора Алексеевича в конце 16 века.

Старые фото Владимирского храмаФото: Скриншот сайта

Все изменилось в советские годы. В 1922 году церковь разграбили. Служба в храме продолжалась до 1937 года. В нем служил священник Иосиф Афанасьевич Булгаков. В тот год его расстреляли за антисоветскую деятельность. Храм закрыли. Ельчане долгие годы ходатайствовали об открытии храма, но тщетно. Церковь использовалась, как складское помещение летной частью. В декабре 1944 года начали растаскивать полы. Храм начал разрушаться. В 1950 году власти города решили избавиться от Владимирской церкви. Верхние ярусы колокольни разобрали, но снос отложили. В 1971 году Владимирская церковь стала памятником местного значения.

Старые фото Владимирского храмаФото: Скриншот сайта

Несмотря на то, что Владимирский храм включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия, его разрушение продолжилось. Так, 29 марта, рухнул купол Владимирской церкви. Как сообщили в пресс-службе управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области, их сотрудники незамедлительно выехали на место происшествия. Они подготовили заявление о возбуждении уголовного дела в отношении неизвестных лиц, осуществивших незаконные работы без согласования с органом. В настоящее время устанавливаются правообладатели объекта культурного наследия. К делу подключилась прокуратура Ельца.

- Прокуратура совместно с региональным управлением по охране объектов культурного наследия проводит проверку, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. - В настоящее время идет первичный сбор материалов, на основании которых прокуратура придет к выводу о наличии состава преступления или правонарушения в действиях виновного лица.

Местные жители очень расстроились из-за случившегося. Многие надеялись, что храм удастся восстановить. Ельчанам больно смотреть на руины. Они не сдерживают эмоций.

- Только что приехал оттуда, - сообщил местный житель Дмитрий. - Смотрел на развалины. В душе было ощущение утраты. Утраты, которой не восстановить. Ощущение такое, что Елец утратил что-то очень важное... Как организм лишился конечности, которой больше не восстановить. С этой церковью умерла целая эпоха!

Фото группы Вконтакте "Мой Елец. Новости"Фото: Предоставлено "КП"

- В конце прошлого века церковь смотрела, какие храмы возможно отреставрировать, - рассказали "КП-Липецк" в Елецкой епархии. - Еще тогда было понятно, что Владимирский храм восстановлению не подлежит. Он был сильно разрушен. Епархия никогда не бралась за его реставрацию. На прошлой неделе обрушился купол. Самая крепкая часть - колокольня. Там местные жители иногда собираются помолиться. Остальная часть оцеплена, стоят ограждения.

Как сообщили в епархии, в прошлом столетии храм постоянно пытались вырвать из православной церкви. В 20-е годы его захватили раскольники. Самый большой урон ему нанесли обновленцы после Великой Отечественной войны. В храм приехал обновленческий священник. Но местные жители не признали его. Поняли, что он не православный и ходили в другие храмы. Тогда он начал выносить все ценное, что находилось в церкви и продавать - полы, лепнину. Храм начал ветшать. Также долгое время в церкви хранили соль.

Старые фото Владимирского храмаФото: Скриншот сайта

- На телефон дежурной диспетчерской службы Ельца звонок поступил сразу же, 29 марта, - сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе администрации Ельца. - На место выехали специалисты пожарного гарнизона. Они визуально определили разрушение. Выяснили, что пострадавших нет. Владимирский храм на балансе епархии не числится. Находясь на территории города, его правообладатель пока не определен, хотя Владимирский храм является объектом культурного наследия регионального значения. То есть находится под патронажем управления по охране объектов культурного наследия. В 2011 году уже происходило его частичное обрушение. Администрация города со специалистами обследовали здание. Тогда в управление культуры и искусств направили информацию о состоянии храма. Высказывалось мнение, что реставрации храм не подлежит, только воссозданию, так как он уже находится в разрушенном состоянии.

Кстати, программы, по которой бы выделялось финансирование на состояние объектов культурного населения, нет. К тому же, когда здания получают такой статус, работы, с ним связанные, приобретают дополнительную стоимость. Все объекты культурного наследия имеют особые требования к использованию материалов, проведению работ. На один только проект нужна огромная сумма. Вот поэтому желающих приобретать в собственность такие объекты, попросту нет. Это довольно дорогостоящее занятие, которое находится под пристальным контролем.

А бюджет города такие затраты потянуть не может. Инвесторы не идут, так как их отпугивает набор требований. Так и получается, что невероятной красоты здания с многовековой историей стоят и разрушаются. Ждут, когда настанет их час. Разумеется, объекты, не подлежащие реставрации, можно восстановить. К примеру, снести оставшееся от Владимирского храма и на фундаменте воспроизвести его копию. Но кто возьмется за это? На постройку аналогичного храма потребуется порядка миллиарда рублей. Пока желающих нет.