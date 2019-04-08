Отчим закопал умершую в Липецке годовалую девочку на кладбище домашних животных

В Липецке продолжается расследование уголовного дела в отношении 26-летнего мужчины, который закопал тело годовалой девочки на кладбище домашних животных в лесополосе ЛТЗ.

Напомним, трагедия случилась в декабре 2018 года. Подозреваемый проживал с сожительницей и ее 4 детьми. В один из дней мать семейства ушла на встречу с подругами, оставив возлюбленного со своими чадами. Годовалой девочке нужно было поменять подгузник. Отчим взял малышку на руки и понес в ванную. По словам липчанина, там сушилось белье, с которого капала вода. Мужчина поскользнулся и девочка выпала из его рук. Ребенок ударился затылком о пол.

Отчим поднял малышку, осмотрел. Она поплакала, потом успокоилась. Мужчина помыл ребенка и, уложив спать, уснул сам. Когда липчанин проснулся, девочка уже была мертва. Он тут же рассказал о произошедшем жене.

- Подозреваемый был ранее судим за кражу и хищение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. – Он испугался, что сотрудники полиции не поверят ему и решил закопать тело. Мама девочки не принимала в этом участие. Под утро подозреваемый положил кроху в коляску и отвез на кладбище домашних животных. Он укутал тельце в одеяло и закопал труп. После семья сменила место жительства.

О произошедшем правоохранителям рассказал знакомый семьи. СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Подозреваемый признался в содеянном, а также показал место, где похоронил малышку. Там следователи обнаружили тело ребенка с гнилостными изменениями. В настоящий момент проводится судмедэкспертиза. Устанавливается причина смерти.

Мама погибшей девочки проходит по уголовному делу, как свидетель. С подозреваемым женщина познакомилась в 2017 году, через пару месяцев после рождения младшей дочки.