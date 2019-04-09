Династия Гуторовых: 200 лет делаем металл

Трудовая династия металлургов Гуторовых началась с деда - Петра Васильевича Дьяконова, который пришел на завод практически в момент его основания – в начале 1930-х годов. Почти десяток лет Петр Дьяконов проработал на предприятии, а в 1941 году погиб на фронте. Сейчас его имя высечено на мемориальном комплексе на площади Франценюка в Липецке в списке других новолипецких металлургов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

У Петра Васильевича осталось пятеро детей. Одна из дочерей - Вера уже в 15 лет пошла по стопам отца и начала работать на заводе. Шел 1950 год – тяжелое, голодное послевоенное время. Оставшаяся без кормильца многодетная семья жила в бараках на территории нынешнего района Новолипецка.

– Им нечего было есть, даже обувь не у всех была, – вспоминает рассказ матери Михаил Гуторов. – Мама прибежала босиком в отдел кадров, который располагался в районе старых проходных, и стала просить, чтобы ее приняли на работу хоть кем-нибудь.

Петр Гуторов со своей матерью.

В столь юном возрасте на завод не брали, но для голодной, босой и смелой девочки сделали исключение. Ее определили в лабораторию на должность помощницы и не пожалели. Вера Петровна проработала на заводе почти полвека. Ее запомнили, как грамотного специалиста, который проводила сложные экспертизы и даже вносила предложения по корректировке ГОСТов. Предложения Веры Петровны помогли усовершенствовать методику определения химического состава стали, а ее трудовые заслуги отмечены за долгие годы работы многочисленными грамотами и поощрениями.

В 1951 году после ремесленного училища на завод пришел 18-летний Петр Гуторов, в том же году он познакомился с 16-летней лаборанткой Верой, а через два года они поженились. Молодой слесарь доменного цеха решил получить образование металлурга, и без отрыва от производства окончил техникум, получив специальность оператора установки непрерывной разливки стали. С новой специальностью стал работать в кислородно-конвертерном цехе, участвовал в пуске нового оборудования.

– В 1967 году отца, как одного из лучших специалистов, отправили в командировку в Финляндию, где он помогал финским металлургам запустить такую же установку, которая была на нашем заводе, – рассказал Михаил Гуторов. – Мы с сестрой и мамой тоже с ним поехали, какое-то время жили в Финляндии.

Петр Гуторов на первомайской демонстрации.

За успехи в труде Петра Гуторова наградили орденом Ленина и медалью «За доблестный труд». В 1978 году он получил звание «Почетный металлург СССР», а через год – «Почетный работник НЛМЗ». В 1974 году Петра Михайловича назначили на должность старшего оператора ККЦ №2, где он проработал до 1982 года. В последующем почетный металлург активно совмещал работу с общественной деятельностью, избирался депутатом Верховного Совета СССР. Петр Гуторов скончался в 1991 году, а Вера Петровна сейчас на пенсии.

По примеру родителей металлургами также решили стать их дети - Михаил и Галина. Первой на завод сразу после института пришла старшая сестра. Она проработала инженером-технологом ровно 40 лет и два года назад ушла на заслуженный отдых.

Награды Петра Гуторова.

В 1983 году, получив образование инженера-металлурга и отслужив в армии, на завод устроился и Михаил Гуторов. Работал термистом, мастером, а сейчас он оператор цеха прокатки динамной стали. С нынешней супругой познакомился на заводе, по-прежнему работают в одном цехе – 15 лет вместе и дома и на работе.

Кстати, жена Михаила, Светлана Гуторова, как и он, пришла на комбинат вместе с братом по примеру родителей, которые отработали на НЛМК всю жизнь.

Также с термиста начал старший сын Михаила, который работает на комбинате уже 8 лет, недавно устроилась и дочь. Теперь супруги Гуторовы с гордостью говорят о том, что абсолютно все члены их семьи, включая детей и родителей, – металлурги. Общий стаж на всех больше 200 лет.

Вера Гуторова, дети Михаил и Галина. 1967 г.

На глазах Михаила происходили ключевые этапы модернизации НЛМК.

– Когда я пришел на завод, там уже стояло новейшее для тех лет японское оборудование, но за 35 лет изменилось абсолютно все, особенно поражает автоматизация процесса, – рассказывает оператор цеха динамной стали. – Сейчас у нас машинист крана не сидит где-то вверху на балке, как многие себе представляют, а находится внизу с панелью в руках управляет процессом дистанционно.

Михаил признается, что сейчас работа больше требует интеллектуальной нагрузки, нежели физической, как 30 лет назад. Автоматизация значительно упростила рабочий процесс – на смену рычагам, задвижкам и болтам, которые раньше крутили вручную, пришла автоматика. Тем не менее новыми машинами управляют те же люди, и остаются профессии, которые автоматикой не заменишь. По словам Михаила, несмотря на новейшие технологии, самым ценным для комбината, как и 100 лет назад, по-прежнему остаются люди.

Отвечая на вопрос «почему НЛМК?», Михаил Гуторов отметил, что не видит другого предприятия со столь же обширными возможностями самореализации в самых разных профессиях.

Вера Гуторова с дочерью Галиной и внуком.

– НЛМК - это грандиозное градообразующее предприятие, колоссальное даже в мировых масштабах, а тем более в рамках Липецка, – говорит Михаил. – Не было бы его, то и нашего города в том виде, как он есть, тоже могло и не быть. Приятно быть частью такого большого организма, который делает важное для страны дело.

Лия МУРАДЬЯН. Фото автора и из архива семьи Гуторовых.