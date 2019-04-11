Он такой один: энергетики МРСК Центра научили беспилотник думать и анализировать

МРСК Центра завершает разработку «умного» беспилотника. Летательный аппарат с искусственным интеллектом создан для обследования линий электропередачи. Он сможет самостоятельно без участия человека выявлять двадцать разновидностей дефектов: повреждение опоры, угроза падения дерева на линию, разрушение изоляторов и т.д. Беспилотник самостоятельно взлетает, пролетает 40 километров, приземляется на зарядную станцию, анализирует выявленные дефекты.

- Одно из достоинств нашей разработки в том, что интеллектуальная система рассылает информацию о нарушениях сразу в соответствующую службу. То есть конкретный электромонтер получает сообщение с описанием дефекта и его координатами и немедленно идет его устранять. Время реагирования сокращается минимум в три раза. Если на линии появилась серьезная проблема, которая угрожает электроснабжению, то сигнал тревоги немедленно поступает руководству филиала,- объяснил заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ПАО «МРСК Центра» Дмитрий Рыбников.

Испытания новинки состоялись в Липецкой области. Пробный полет провели вдоль воздушной линии 110 кВ «Доброе». Беспилотник обнаружил автомобиль, находящийся в охранной зоне ВЛ, сфотографировал нарушителя, сообщил в центр управления его координаты, переслал фотографию и создал 3Dмодель выявленного нарушения со всеми проведенными замерами. Кроме того, отработана точность посадки летального аппарата на зарядную станцию при сильном ветре. Беспилотник способен выполнять свою работу при порывах до 25 м/с.

-Максимальный результат при минимальных затратах – это тот эффект, который дает цифровая трансформация, частью которой и является летательный аппарат с искусственным интеллектом. Чтобы выявить, например, разрушение одного из изоляторов в гирлянде высоковольтной линии, нужна автовышка, бригада электромонтёров и несколько часов рабочего времени. Беспилотник сделает это за час без дополнительных затрат, а наши специалисты смогут заниматься ремонтами и строительством. И, что важно, дефект будет выявлен до возникновения проблем с электроснабжением. Таким образом, благодаря современным технологиям качество и надежность электроснабжения региона повысятся многократно, - так объяснил суть происходящих изменений директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Сергей Коваль.

Предполагается, чтодва уникальных летательных аппарата поступят в Липецкэнерго уже в сентябре этого года. Они будут обследовать высоковольтные линии на постоянной основе.

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