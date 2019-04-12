Забастовка водителей в Задонске: шоферы недовольны состоянием автобусов

Второй день в Задонске решается вопрос с водителями районных маршрутов. Напомним, в минувший четверг, 11 апреля, шоферы устроили забастовку. Они выполнили один рейс, а после отказались работать. На маршруты пришлось выйти 3 автобусам из Липецка и 3 из Ельца.

В эту пятницу, 12 апреля, рейсы выполняются автобусами из Задонска и Липецка. Как сообщил «КП-Липецк» пресс-секретарь регионального Управления дорог и транспорта Алексей Григорьев, на месте работает комиссия по урегулированию конфликта.

По словам местной жительницы Татьяны, чей родственник работает водителем, забастовку устроили не столько из-за небольшой зарплаты в 10-11 тыс. рублей. Шоферы недовольны состоянием транспорта и условиями труда.

- Автобусы ездят на лысых резинах, норму бензина не выдают, запчасти покупаются за свои личные деньги, - рассказала Татьяна «КП-Липецк». – Один из водителей со своей машины снял аккумулятор и поставил в автобус, чтобы выходить в рейс. Если запчасти выдавались, то только с боем. В среднем, в день водители делают 3 рейса. Но еще и детей везут то в школу, то в лагерь. Промежуток между рейсами бывает по 5-6 часов. Это время водители вынуждены сидеть в автобусах, так как комнаты отдыха нет. Нужно выполнять план, то есть привезти за рейс определенную сумму. А так как у людей нет уверенности в том, что автобус приедет, так как они постоянно ломаются, люди добираются своими силами. И, ясное дело, плана нет.

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В минувший четверг, 11 апреля, водители районных маршрутов в Задонске не вышли на рейс. По словам руководителя организации Юрия Агеева, накануне один из водителей пришел на работу пьяным. С этого и начался конфликт, который перерос в забастовку (подробности)