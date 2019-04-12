2019-04-12T15:36:41+03:00
Экономика

«Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами ряд туристических объектов в Липецкой области

«Ростелеком» обеспечил цифровыми решениями ряд туристических объектов Липецкой области
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Например, провайдер предоставил пакет цифровых услуг базе отдыха «Казаки» в Елецком районе Липецкой области. «Ростелеком» развернул гостевую сеть Wi-Fi с доступом в интернет на скорости до 50 Мбит/с и обеспечил номерной фонд стационарной телефонией. Помимо этого, компания предоставила базе отдыха сервис «Интерактивное ТВ для бизнеса»: теперь постояльцам доступны более 60 телеканалов.

База отдыха «Казаки» находится в отдаленном живописном районе, что повысило уровень сложности проведения технических работ. Для реализации проекта специалисты «Ростелекома» проложили оптические линии связи без нанесения ущерба окружающей среде.

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Елец и Елецкий район из исторического центра региона стремительно превращается в туристический бренд области. Количество гостей с каждым годом растет, поэтому обеспечение высокого уровня сервиса для посетителей – первостепенная задача для гостиничного бизнеса. Здесь на помощь приходит «Ростелеком». Мы строим оптику на всей территории Липецкой области, будь то город или сельская местность. Наши услуги для бизнеса обеспечивают как базовые, так и самые инновационные потребности клиентов для решения ИТ-задач».

Номерной фонд базы отдыха «Казаки» оснащен популярным продуктом «Интерактивное ТВ для гостиниц». Сервис позволяет за несколько часов организовать показы телевизионных каналов «под ключ». К услугам гостей «Видеопрокат» с последними новинками киноиндустрии и «Управление просмотром» с возможностью записывать эфир и просматривать архивные передачи. Подробности и условия подключения можно узнать на сайте компании или в офисах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».

реклама Фото предоставлено пресс-службой Ростелеком

ИСТОЧНИК KP.RU

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