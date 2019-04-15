2019-04-15T13:42:02+03:00
Экономика

Липецкэнерго предлагает предпринимателям подключение к электросетям через интернет

Энергетики встретились с представителями малого и среднего бизнеса
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Технологическое присоединение к сетям МРСК Центра за два этапа предлагает Липецкэнерго бизнесменам региона в категории до 150 кВт включительно. Не выходя из офиса, предприниматели могут заключить договор, воспользовавшись интернет-сервисом компании https://lkk.mrsk-1.ru/. После регистрации в личном кабинете, договор можно заключить дистанционно. Затем следуют фактические действия по присоединению и подписанию актов. Законодательство установило временные границы для присоединения к электрическим сетям – в течение шести месяцев. Однако, филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» готов выполнить эти работы в среднем за 40 дней.

- На сегодняшний день во всех районах Липецкой области есть свободные мощности. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» обеспечит любые потребности бизнес сообщества по присоединению объектов до 150 кВт. Если вы начинаете или расширяете бизнес, мы готовы быстро и качественно выполнить технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям компании. Причем взаимодействие через личный кабинет клиента МРСК Центра, существенно сокращает сроки процедур технологического присоединения, а некоторые совмещает. Электронный документооборот, оплата через онлайн-сервисы, возможность заказа сопутствующих услуг, поможет вам сэкономить и время, и деньги, - сообщил собравшимся начальник управления технологических присоединений филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Эдуард Качура.

За 2018 год энергетики Липецка исполнили 77 договоров техприсоединений в категории до 150 кВт «ведение бизнеса» (doing business), среднее время выполнения работ составило 60 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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