2019-04-16T12:51:08+03:00
Экономика

Выполнение работ вблизи высоковольтных линий может привести к нарушению электроснабжения и к гибели людей

С начала 2019 года зафиксировано восемь случаев нарушения электроснабжения из—за несогласованных работ вблизи линий электропередачи
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Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» напоминает, что несогласованное с электросетевой организацией выполнение работ вблизи высоковольтных линий может привести к несчастным случаям со смертельным исходом, а также повреждению высоковольтных линий и нарушению электроснабжения потребителей. Для обеспечения безопасности людей и сохранности линий электропередачи государственными нормативными актами установлены охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи - по обе стороны ЛЭП от крайних проводов: ВЛ до 1 кВ - два метра, ВЛ 20 кВ – 10 метров, ВЛ 35 кВ – 15 метров, ВЛ 110 кВ – 20 метров. Так только в этом году из-за самовольной опиловки деревьев в границах охранных зон электропередачи жителями региона энергетики восемь раз восстанавливали нарушенное электроснабжение.

Энергетики обращают внимание, что рядом с линиями электропередачи законодательством запрещается производить погрузочно-разгрузочные работы, полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более четырех метров. В зоне ЛЭП нельзя проводить посадку и вырубку деревьев и кустарников, размещать свалки и складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов. Запрещается размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ.

Для безопасного проведения работ необходимо получить согласование с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго». Линия будет заблаговременно отключена и необходимые действия не принесут вреда ни производителю работ, ни его соседям. Эта услуга бесплатна. Получить необходимые консультации можно по телефону горячей линии энергетиков 8-800-50-50-115. Звонок бесплатный, работает круглосуточно.

Реклама Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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