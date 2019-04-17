2019-04-17T17:14:53+03:00
Экономика

Энергопроект липецкого школьника один из лучших в России

Инновационная разработка в сфере энергетики получила высокую оценку экспертов на Всероссийском Форуме «Шаг в будущее»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

На главный Национальный форум научной молодежи «Шаг в будущее», посвящённый 150-летию открытия периодического закона Менделеева, съехались 839 участников из 51 субъекта Российской Федерации. Научные работы по направлению ПАО «Россети» представили десять старшеклассников из разных регионов страны.

По итогам форума специальный приз и диплом ПАО «Россети» за лучшую инновационную разработку в сфере электроэнергетики получил липецкий десятиклассник Руслан Молоканов. Свой проект «Система автоматического управления энергопотреблением» он начал разрабатывать в 2018 году под кураторством специалистов филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго».

В итоге на научном форуме «Шаг в будущее» он представил модуль аккумулирования ночной энергии «Sunrise», состоящий из блока управления и инвертора, который поможет потребителю экономить затраты на электроэнергию. Принцип его работы заключается в накоплении энергии ночью, когда она наиболее дешевая, и последующим использовании ее днем. Еще одним неоспоримым достоинством этой системы является снижение нагрузки на электрические сети и оптимизация работы электростанций.

- На мой взгляд электроэнергетика одна из ведущих отраслей, от которой зависит и развитие промышленности, и комфорт людей. К тому же энергетика стремительно развивается, здесь системно внедряются самые современные технологии. Поэтому свои знания информационных технологий я решил применить именно в этой сфере, - рассказал Руслан Молоканов.

Энергетики в настоящее время активно участвуют в форумах и конкурсах такого рода с целью повышения мотивации школьников к обучению по программам энергетической направленности и последующего трудоустройства в компании группы «Россети».

Реклама Фото предоставлено пресс-службой Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Липецкэнерго наградило призеров интернет-конкурса «Электрознания и Призомания»
В ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвели итоги межрегионального интернет-конкурса на знание правил электробезопасности среди несовершеннолетних «Электрознания и Призомания»
Липецкэнерго направит на ремонтную программу 2019 года 158 миллионов рублей
В 2019 году липецким энергетикам предстоит отремонтировать более 623 километров кабельных и воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ, а также произвести поэлементный ремонт на 22 подстанциях 35-110 кВ
Липецкэнерго выбирает лучших среди студентов-энергетиков
Липецкие энергетики вошли в состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады профмастерства среди студентов, обучающихся по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»
Новости 24
В Липецке разыскивают мужчину, ограбившего офис на ЛТЗ
В Липецке у Кольцевой столкнулись "Форд" и "Ниссан"
В четверг 29 улиц Липецка останутся без воды, 23 - без света
Под Липецком алиментщик спрятал арестованный телевизор и получил 180 часов работ
Московские трамваи выйдут на линию в Липецке в мае
Липецкого охотника оштрафовали на 10 000 рублей за убитого лебедя
Сурикатам и носухам из Липецкого зоопарка дали клички
Женщина с ребенком за рулем «Субару» въехала в столб в центре Липецка
Липецкие школьники обсудили с полицией, чем опасны игры на железной дороге
Центрально-Черноземный банк участвует во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи
Трех браконьеров задержали в заповеднике на границе Липецкой области
В Липецке очевидцы поставили на колеса перевернувшийся «Лексус»
На работе у бывшего мэра Липецка прошли обыски
Липчанин получил 11 лет за убийство отца
Педагогам липецкого колледжа, где изнасиловали студента, грозит срок за укрывательство
Областная Вахта памяти стартует в преддверии Дня Победы
26 апреля в Липецк приедет "Поезд Победы"