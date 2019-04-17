Энергопроект липецкого школьника один из лучших в России

На главный Национальный форум научной молодежи «Шаг в будущее», посвящённый 150-летию открытия периодического закона Менделеева, съехались 839 участников из 51 субъекта Российской Федерации. Научные работы по направлению ПАО «Россети» представили десять старшеклассников из разных регионов страны.

По итогам форума специальный приз и диплом ПАО «Россети» за лучшую инновационную разработку в сфере электроэнергетики получил липецкий десятиклассник Руслан Молоканов. Свой проект «Система автоматического управления энергопотреблением» он начал разрабатывать в 2018 году под кураторством специалистов филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго».

В итоге на научном форуме «Шаг в будущее» он представил модуль аккумулирования ночной энергии «Sunrise», состоящий из блока управления и инвертора, который поможет потребителю экономить затраты на электроэнергию. Принцип его работы заключается в накоплении энергии ночью, когда она наиболее дешевая, и последующим использовании ее днем. Еще одним неоспоримым достоинством этой системы является снижение нагрузки на электрические сети и оптимизация работы электростанций.

- На мой взгляд электроэнергетика одна из ведущих отраслей, от которой зависит и развитие промышленности, и комфорт людей. К тому же энергетика стремительно развивается, здесь системно внедряются самые современные технологии. Поэтому свои знания информационных технологий я решил применить именно в этой сфере, - рассказал Руслан Молоканов.

Энергетики в настоящее время активно участвуют в форумах и конкурсах такого рода с целью повышения мотивации школьников к обучению по программам энергетической направленности и последующего трудоустройства в компании группы «Россети».

Реклама Фото предоставлено пресс-службой Липецкэнерго