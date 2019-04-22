2019-04-22T10:31:50+03:00
Экономика

В Липецкэнерго прошла акция «День Донора»

Липецкие энергетики пополнили региональный банк крови на 20 литров
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Накануне Национального дня донораболее 50 сотрудников липецкого филиала «МРСК Центра» поддержали благотворительную акцию по сдаче крови.

Все желающиестать донором прошли процедуру забора кровив специальной передвижной мобильной станции ГУЗ «Липецкая областная станция переливания крови», которая базировалась рядом с центральным офисом Липецкэнерго. В течение четырех часов работы было собрано 20,5 жизненно важной жидкости.

Многие стали донорами впервые и отметили, что приятно ощущать свою причастность к такому большому делу – спасти чью-то жизнь.

- Участие сотрудников Липецкэнерго в донорском движении – это возможность пополнить бесценные запасы банка крови региона и подарить шанс на жизнь тем, для кого это единственная надежда на выздоровление.Эта акция заставляет задуматься о безграничных возможностях каждого из нас, а также сплачивает коллектив. Ведь ничто так не сближает людей в рабочей команде, как доброе дело, - подвела итог благотворительной акции начальник Управления по работе с персоналом Екатерина Мушникова.

Этот День донора для коллектива Липецкэнерго стал первым, но филиал планирует участвовать в сдаче донорской крови и в дальнейшем.

Фото предоставлено Липецкэнерго

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ИСТОЧНИК KP.RU

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