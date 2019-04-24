Елена Латышева: «Я верю, что добро и созидание есть в каждом из нас»

Какая миссия у «агентов изменений»? Об этих и других темах рассуждает депутат Липецкого облсовета, известный липецкий предприниматель и общественный деятель Елена Латышева.

Перед встречей-интервью в голове роились вопросы про «эффективность деятельности народного избранника», «депутатские планы», но… они не понадобились. Точки над «i» расставила сама энергетика и убежденность Латышевой, ее искренне-открытое видение проблемы.

- Статус депутата не изменил мои убеждения, саму активную жизненную позицию, - замечает Елена Юрьевна. – С 2012 г. являюсь председателем попечительского фонда «Вместе делаем добро». Веду много интересных проектов и как парламентарий, и как председатель комитета Липецкой ТТП по предпринимательству в сфере здравоохранения. Очень важными, считаю, два проекта, курируемые мной, как депутатом – это работа благотворительных фондов и «Областной маломобильный патруль».

Крещенская "Елка Добра" стала традиционной.

Объединить синергию усилий

- Активно работая с Фондами, хорошо понимаю их проблематику. До недавнего времени у них была репутация неких «попрошаек», регулярно на что-то просящих денег у бизнеса. В чем смысл их деятельности и кому они нужны? Эти вопросы мы и решили поднять, собрав 11 декабря «круглый стол», куда пригласили врио губернатора Игоря Артамонова, представителей администрации области и различных Фондов. Ведь сегодня у бизнес-сообщества абсолютно отсутствует система понимания, чем занимаются Фонды, не создается у предпринимателя ценность той помощи, которую он оказывает, отсюда и вопрос доверия к Фондам, их значимости.

Вспоминаю свое участие во Всероссийском форуме «Сообщество», где я была в 2013 году – там большое внимание было уделено вопросам развития НКО, волонтерскому движению. Это сильнейший инструментарий для решения социально значимых вопросов. Ведь сколько бы средств не выделяло государство, без синергии действия бизнеса и волонтерства решать социальные задачи невозможно. И у нас на областном уровне появляются добровольческие объединения, НКО, благотворительные фонды, которые реально помогают – в восстановлении памятников, детям с ДЦП и т.д. Но они все РАЗРОЗНЕНЫ. И еще: тогда на форуме услышала статистику, что на Западе (особенно в Америке) 80% пожертвований – от граждан, а от бизнеса - 20%, у нас же с точностью до наоборот. Это «разорвало» мое сознание. Можно слышать отговорки типа «их и наши зарплаты», но все дело в культуре, воспитываемой годами. Сегодняшний бич – потребительская культура, ее взращивают сети, маркетинг, и мы часто машинально приобретаем всякие ненужные безделушки вместо того, чтобы эти небольшие суммы направить на помощь людям. У нас еще силен стереотип мышления, что «государство нам все должно». Надеяться, что государство взвалит на себя бремя решения всех задач – наивно. Надо понять, что мы, жители региона, и есть государство – и осознание этого уже переход на иной, зрелый уровень.

Потому на «круглом столе» одной из ведущих была тема – как сделать благотворительность массовой, как поднять культуру доверия, прозрачность Фондов.

На празднике для мам особенных детей.

Лед тронулся

И подвижки, вселяющие оптимизм, уже начались. 1 февраля мы инициировали проведение благотворительного завтрака (в формате объединения бизнеса, власти, фондов). Представителями власти и бизнес-сообщества в лице врио губернатора Игоря Артамонова и Александра Кремнева был подписан манифест о поддержке данного объединения, определены задачи на этот год. Был составлен и календарь мероприятий Фондов для координации действий. Цель объединения – синергия усилий для продвижения благотворительности в регионе, выстраивание прозрачной системы информирования общества о сути, результатах деятельности.

На этапе рождения идеи важно, чтобы она не была облачена в «бюрократические одежды», а жила по зову, пониманию ценностей. В формате нашего объединения уже прошли благотворительная ярмарка в рамках «Дня борьбы с раком» (6 Фондов выставили поделки детей) и запоминающееся мероприятие для мамочек детей, приуроченное к Международному женскому дню. Фонды собрали 100 мам, были приглашены волонтеры-парикмахеры, артисты, устроен фуршет - мамам подарили незабываемый праздник, они были счастливы! А 19 апреля в Липецке состоялся музыкальный концерт под эгидой объединения благотворительных организаций «Больше, чем добро!». Собранные средства пойдут на помощь «солнечным детям». Цель подобных мероприятий – не просто повысить сбор денег, а продвижение значимости благотворительности, информированность и доверие, формирование понимания, куда и зачем идут собранные средства.

Идей много. К примеру, узнала про акцию «Мечта», когда 1 раз в неделю (месяц) все жители добровольно сбрасываются по 1 рублю на помощь детям в лечении заболеваний, которые невозможно проводить в рамках госгарантий. Представьте, сколько можно собрать средств в нашем регионе, где свыше 1 миллиона жителей… Верю, что через год-два понимание важности акции «рубль в месяц» созреет в общественном сознании.

И наше объединение именно создано для информирования понимания ЗАЧЕМ - ключевого вопроса в жизни. Считаю, мы на правильном пути, положительный эффект уже чувствуется. Сейчас создается Интернет-портал об информировании нашей деятельности, который в мае будет в официальном доступе.

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Про «тихую благотворительность»

У нас в регионе большое количество предпринимателей, занимающихся благотворительностью – это и помощь больным детям, и восстановление памятников культуры. Я лично знаю больше двух десятков таких бизнесменов, но они не афишируют свою деятельность, справедливо полагая, что благие деяния должны быть «тихими». Занимаясь благотворительностью уже два десятка лет, я абсолютно их понимаю, но моя позиция в этом плане изменилась. Когда это делается «тихо», то идеи благотворительности не продвигаются, соответственно в нее меньше вовлечено людей.

Здесь показателен пример рождения нашего благотворительного фонда. 7 лет назад новогодний корпоратив компании «Трио» сорвался из-за переноса срока запуска отеля «Меркюри». Но сотрудники не стали забирать деньги, собранные «на стол», а предложили потратить их на благотворительность. Узнав об этом, компания удвоила эту сумму. Средства пошли в помощь Тербунскому детскому дому-интернату, на подарки детям. Наши сотрудники предложили сделать такую акцию ежегодной и «кинуть клич» другим компаниям. И если в первый год сумма на благотворительность составляла около 300 тысяч рублей, то теперь уже около 3,6 млн рублей – и это только усилия одной компании!

Потому объединение Фондов – это тот же мультипликативный эффект, далее идея будет работать сама по себе.

Я верю, что через десяток лет уже 50% наших граждан будут понимать, зачем и на что влияет их пожертвованный рубль, видеть плоды доброго дела. И мы не хуже, а лучше той же Америки, ведь русская душа предрасположена к помощи, созиданию. А то, что сейчас 80% благотворительных средств идет от бизнеса говорит лишь о том, что это мы, граждане, не дорабатываем, чтобы раскрыть возможности нашей души. Культуру созидания надо взращивать, и в этом наша общая цель.

Маломобильный патруль выявляет проблемы в программе "доступная среда".

Патруль, который нужен

- Ко мне, как к депутату обратился наш известный общественник Роман Бобылёв – вдохновитель и создатель проекта «Областной маломобильный патруль», который стал пилотным в нашем регионе и получил грант Президента РФ, - поясняет Елена Латышева. - Роман-это герой нашего времени, он инвалид ДЦП, инвалид-опорник, это липецкий Ник Вуйчич. Он входит в наше объединение, ему до всего есть дело, это человек, у которого парадигма не потребления, а созидания.

Цель проекта – содействие органам власти в реализации федеральной программы «Доступная среда». По сути это элементарный контроль за созданием благоприятных условий и доступной среды для маломобильных категорий населения к жизненно необходимым объектам городской инфраструктуры. Тема очень злободневна, ведь 69 тыс. человек в Липецкой области – инвалиды-колясочники с нарушениями двигательного аппарата.

Как же работает эта программа по доступной среде, на которую выделяются средства? Картина, увиденная (и заснятая на видео) в ходе рейда, увы, оказалась неприглядной. Представьте: подъезжает инвалид в коляске к автобусу – водитель не реагирует, не выходит вытаскивать лифт-подъемник, пассажиры нервничают, обстановка накаляется. То есть «галочка» о том, что необходимый транспорт есть это одно, а как реально он используется – другое. Это пример того, как маленькая недоработка (надо было лишь провести несколько инструктажей и мастер-классов с водителями) раскручивает негативную ситуацию.

После показа видео был организован еще один рейд по согласованному маршруту – уже с представителями соцзащиты, ЖКХ, здравоохранения. Участники воочию убедились (я сама сидела в коляске), что пандусы зачастую сделаны неправильно, неудобны и даже опасны, что инвалид не может без посторонней помощи ими воспользоваться. Были разработаны совместные рекомендации, чтобы сделать жизнь инвалидов по-настоящему удобной. Теперь каждую неделю Роман с общественниками, инвалидами проводит рейд, а раз в месяц – с представителями администрации и ведомств. Такая форма взаимодействия НКО, инвалидов в Липецкой области дала свои плоды. И как депутат облсовета я буду ее всячески поддерживать.

Быть «агентом изменений»

На мой, в общем, наивный вопрос «а зачем вам все это нужно?», Елена Латышева ответила после небольшой паузы – искренне и убежденно.

- Я верю, что добро и созидание есть в каждом из нас. Верю в силу мысли и слов, недаром ведь говорят, что они материализуются. Добра в мире значительно больше, чем плохого, добро там, где ты сам его излучаешь, и ему важно помогать. «Агенты изменений» - это те люди, которые выбирают своей внутренней миссией понимание, что добро и созидание творят чудеса. Не бывает всходов, если не сеять, и я верю, что добро и созидание нуждаются в человеческой поддержке. Это мое внутренне состояние, это те ценности, которые создал Господь, наша семья. И если эти ценности высвечивать, то остальное будет формироваться вокруг них, пойдет цепная реакция благоденствия. Я в это верю и буду уделять этому бесконечное количество времени и сил.

Владимир КУЛИК. Фото их архива Елены Латышевой.