Владимир Архипенко: «Депутат обязан выполнять свои обещания избирателям – для меня это аксиома»

Владимир Архипенко – человек известный, и не только в Ельце, где он уже не один десяток лет возглавляет АО «Энергия» - одно из крупнейших в Восточной Европе предприятий по производству химических источников тока всех направлений.

Именно от личности руководителя, его деловых качеств, по большому счету, зависит успешность работы предприятия. И коллеги Владимира Александровича едины во мнении – если б не он, завод бы не выжил. Многое пришлось пережить в горниле 90-х, но предприятие выстояло, и даже в кризис, когда другие сокращали персонал и зарплату, на «Энергии» создавались новые рабочие места. За последние 8 лет объемы производства продукции возросли здесь в 5 (!) раз (даже китайцам такое не снилось).

Человек слова и дела, Владимир Архипенко свою знергию созидания воплощает и в депутатской деятельности. Она ведет отсчет с 1998 года, когда по предложению селян он выдвинул свою кандидатуру и стал депутатом от Измалковского района. В ту пору аграрный район числился отстающим, и помощь бизнеса была жизненна необходима. Конец 90-х, отсутствие денег, в селах непролазная грязь, и депутат Архипенко занялся благоустройством дорог. Было отсыпано щебнем 60 км дорог – они были подведены к каждому селу – в дальнейшем поддержка району стала расти.

Нередко слышишь про «социальную ответственность бизнеса», но одни лишь говорят – другие делают. И Архипенко из числа тех «не бумажных» депутатов, кто реально помогает людям в решении их проблем. Благодаря ему в Ималковском районе построено 2 завода – по производству пектина и муки, в Ельце открыт завод по производству минеральной воды. В Измалково, Чернаве, Афанасовке и других поселениях Владимир Архипенко восстановил 9 церквей, оказал помощь в ремонте двух сельских садиков. Он возвел на свои средства в селе Казинка 2 дома для учителей, построил там же большой спортзал для школы и еще спортзал в селе Рябинки (в 3 раза больше самой школы). А еще благодаря Владимиру Александровичу построен капитальный мост в селе Чернава и деревне Быково, в той же Чернаве сделаны и два надземных пешеходных перехода. И это лишь часть списка конкретных добрых дел в деятельности депутата, который за месяц зачастую делает больше, чем иной депутат за пять лет «трудов».

- Работаю в комитете по экономике и много времени посвящаю работе с людьми – считаю это важнейшей составляющей работы депутата, - замечает Владимир Александрович. – Безусловно, важны финансовый, материальный, административный ресурсы – но главный ресурс - человеческий, наши люди, бережное к ним отношение.

В депутатской деятельности для Владимира Архипенко нет «мелочей» - будь то строительство теплых туалетов в школах, реконструкция дорог, ремонт сельских детсадов. А то, что избиратели доверяют и ценят своего поистине «народного депутата» говорит тот факт, что Владимир Архипенко избирается в областной Совет 5(!) созывов подряд. И если вначале он был депутатом одного района, то теперь в зоне его ответственности еще Становлянский, Краснинский, Задонский (частично) районы и город Елец (частично), причем никогда не отказывает в помощи и другим муниципалитетам.

- Мое убеждение, что депутату надо исполнять все свои обещания, только тогда люди будут тебе доверять, - уверен Владимир Архипенко. – 90% всех обращений ко мне выполняются, по остальным 10% (они противоречат закону) людям даются разъяснения. И еще – депутат должен быть доступен для избирателей в любое время, мой телефон знают многие, и я всегда готов принять людей с их просьбами, обращениями. Обязанность депутата – помочь, и я всегда в меру сил буду это делать.