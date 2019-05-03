«Зелёный Марафон» объединит 60 городов России

География традиционного забега «Зелёный Марафон» расширяется и в этом году достигла отметки в 60 городов. В список городов, принимающих марафон, приуроченный ко Дню защиты детей, добавился Сочи. Три года назад «Зелёный Марафон» уже проводился на черноморском побережье.

Все участники смогут выйти на старт разных дистанций. В регионах страны участникам «Зелёного Марафона», в зависимости от города проведения, будут предложены две дистанции: 4,2 и 10 км. Впервые в соревновательной программе во всех городах-участниках состоятся детские забеги на разные расстояния для юных спортсменов от 7 до 13 лет.

Традиционно в городах-участниках «Зелёного Марафона» в день проведения забега проходят различные праздничные мероприятия, конкурсы для участников всех возрастов, инклюзивные проекты и социальные акции, голосование за которые продлится на сайте до 8 мая.

Первый «Зелёный Марафон» ПАО Сбербанк прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

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