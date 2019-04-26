Еще один проблемный объект в Липецке будет достроен. Это дом 32а в микрорайоне «Университетский», строительством которого занималась ООО «Лиск», но сейчас компания находится в шаге от банкротства. В начале апреля от дольщиков были получены согласия на переход прав и обязанностей от прежнего застройщика к новому - строительному холдингу ПАО «Орелстрой».

Решение проблемы обманутых дольщиков – одна из приоритетных задач врио главы Липецкой области Игоря Артамонова. «По каждому конкретному дольщику, по каждому застройщику ведется работа, областная власть сделает все необходимое, чтобы решить проблему обманутых дольщиков», - подчеркивает Игорь Артамонов.

Ранее администрация Липецкой области и строительная корпорация "ОДСК" (в лице ПАО «Орелстрой») подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения строительства этого дома и согласовали дорожную карту. Одним из условий взаимодействия было обозначено предоставление компенсационного участка. Предполагается, что строительные работы начнутся в мае, после государственной регистрации подписанного договора и подписания соглашения о реализации масштабного инвестиционного проекта по дому 32А. Генеральным подрядчиком станет компания ООО «ОДСК Липецк», которая планирует завершить строительство дома в первом квартале 2020 года. Квартиры получат 114 участников долевого строительства.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.