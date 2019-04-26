2019-04-26T16:17:24+03:00
Здоровье

На праздники - «не пить, а пригубить»!

О том, как не омрачить предстоящие длинные выходные, делится главврач ЛОНД, заслуженный врач РФ Михаил Коростин
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Главный врач ГУЗ «ЛОНД» Михаил Коростин.Главный врач ГУЗ «ЛОНД» Михаил Коростин.
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- Впереди череда долгожданных праздничных дней - светлый праздник Пасхи, майские торжества. И вот уже по ТВ «поплыли» рекламные картинки про приготовление шашлыка, всяких напитков, - замечает Михаил Коростин. – И даже те люди, которые не являются клиентами врачей-наркологов, будут в эти дни «пропускать по рюмочке». Речь именно о людях, не страдающих алкогольной зависимостью, и той ситуации, когда «считающийся непьющим» вдруг почувствует себя плохо после дозы спиртного.

Вся информация о печальных исходах болезней, связанных со смертью от алкоголь-ассоциированных заболеваний (сердечно-сосудистых, ЖКТ, болезней печени) рассматривается на совещаниях с руководителями муниципальных образований районов области. И акцент здесь делается на снижение градуса алкогольной продукции и снижение дозы принимаемого алкоголя. Особенно это важно в период проведения празднеств, которые у населения зачастую сопровождаются обильным алкогольным возлиянием.

Ведь «общий план» на предстоящие длинные выходные примерно одинаков – отдых, физические нагрузки (у кого дачные участки), праздничный стол. В нашем случае настоятельно рекомендую – ограниченное количество алкоголя на столе (причем предпочтение менее крепким напиткам) и снижение дозы потребления. Особенно это касается людей в возрасте за 40-50 лет, которые по «молодой привычке» используют свой опыт возлияний, но ресурсы организма уже не те. Усугубляет вредное воздействие алкоголя курение и обильная жирная пища. При таком «букете» происходит сбой всей системы обмена веществ.

В эти праздничные дни, как показывает практика, регистрируется всплеск панкреонекрозов – тяжелейшего расстройства, приводящего к глубокой инвалидизации, зачастую к смерти. Характерный пример из жизни: в одной из больниц, куда меня пригласили для консультации, спрашиваю у пациентки - «сколько вы в своей жизни потребляете алкоголя?» - «чуть-чуть, на праздники». Выяснилось, что предпочтение отдается крепкому алкоголю и жирной пище. И в один из «прекрасных» дней женщине после «обычного застолья» уже дома начало становиться все хуже и хуже. Дикий болевой шок как-то облегчила «скорая», а на операционном столе констатировали панкреонекроз.

Представьте – розовенькая, хорошо функционирующая поджелудочная железа превращается в мешочек, наполненный гноем… И такой риск есть у каждого. Поэтому, надо чаще вспоминать за столом хорошее русское слово – «ПРИГУБИТЬ», а не пить.

Праздники предстоят длинные и у многих будет искушение «подзарядиться», которое будет подогреваться ложным ощущением «успею восстановиться». Рисковать не стоит. Лучше заняться активным отдыхом, провести пешеходно-туристическую прогулку, уделить больше внимания детям, внукам.

Еще одна злободневная тема, с которой часто сталкиваемся, выезжая в районы на мероприятия по снижению смертности от алкоголь-ассоциированных заболеваний – употребление самогона. Почему-то в нашем мировоззрении он стал считаться неким «эликсиром» здоровья, потому что «свой, чистый». Это глубокое заблуждение. Разницы между самогоном и водкой – никакой, там тот же этиловый спирт, те же примеси. Как некоторые говорят – мол, водки он выпьет 100 грамм, а самогона – сколько де «душе угодно», ведь он «свойский». Такие дремучие представления приводят к проблемам катастрофического характера, нанесению здоровью непоправимого вреда, а зачастую к смерти.

Хочу предупредить тех любителей, увлекающихся самогоноварением, изготовлением «правильных» горячительных напитков по разным рецептам с «отдушками» - не уповайте на их безвредность! Они также пагубны, как и «обычный алкоголь». Такие «игры разума» могут привести к самым печальным последствиям!

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Владимир КУЛИК. Фото автора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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