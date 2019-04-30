Все дело – в сахаре

Свою первую сладкую продукцию Добринский сахарный завод начал выдавать «на гора» 40 лет назад. Тогда предприятие ежесуточно перерабатывало 6000 тонн сахарной свеклы, и с тех пор мощность завода выросл а вдвое. Свое «второе дыхание» он обрел после вхождения в состав группы компаний Сюкден Россия в 1997 году. Предприятие получило доступ к лучшим современным технологиям, началось ускоренное развитие производственной базы. Здесь впервые в России началось массовое производство сахара высшего европейского стандарта. За два десятилетия в развитие завода французскими инвесторами было вложено свыше 4 млрд рублей.

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В чем уникальность предприятия? Каковы сегодняшние требования рынка? Об этом мы узнали, совершив экскурсию по сахарному гиганту (его площадь более 116 га) и побеседовав с генеральным директором предприятия Владимиром Арустамовым.

Оставаться лидером отрасли

- Владимир Ромеович, в развитие предприятия инвесторы вкладывают внушительные суммы – на что идут средства?

- Фактически уже завершена глобальная реконструкция завода. В минувшем году были расширены возможности ДСЗ по хранению сиропа – поставлена еще одна 30 т емкость. Продолжается строительство 3-х ангаров грузового терминала (5 построено в прошлом году) в интересах как завода, так и тесно с ним связанной агрофирмы «Добрыня». На предприятии также ведутся работы и по замене части технологического оборудования. Все преобразования плюс грамотный менеджмент позволили Добринскому сахарному заводу войти в число лучших по отрасли в России.

- Предприятию 40 лет, время не стоит на месте, как сегодня работается в рыночных реалиях?

- Модернизация (она, в конечном итоге, снижает себестоимость продукции, обеспечивает стабильное качество производимой продукции, ритмичность и надежность производства) – одно из главных условий, чтобы уверенно чувствовать себя на рынке. А вторая сторона вопроса – выполнение дополнительных требований клиентов, среди которых много известных международных компаний, уделяющих все больше внимания вопросам экологии, охраны труда, содействию устойчивому развития территорий, созданию максимально комфортных условий для сотрудников предприятия. Наши клиенты регулярно проводят собственные аудиты производства – мы всегда открыты и наша деятельность прозрачна. Сертификация по новым версиям стандартов менеджмента качества предполагает и необъявленные аудиты, когда аудиторы могут внезапно появиться на предприятия, и мы будем обязаны в считанные часы обеспечить им доступ на предприятие. Повышенные требования постепенно распространяются и на наших подрядчиков. Все это позволяет выходить уже на уровень предприятия высокой социальной ответственности.

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Конкуренция на рынке высока, возросло госрегулирование, и для соответствия растущим требованиям по экологии, безопасности необходимо постоянно совершенствоваться. Мы сертифицированы по стандартам пищевой безопасности ISO 9001 и ISO 22000. Планируем сертифицироваться по ISO 31000 (международный стандарт менеджмента) и ISO 18000 (стандарты в области охраны здоровья и безопасности труда), готовимся к сертификации по экологии по стандарту ISO 14001.

- Соответствует ли добринский сахар нынешним европейским нормам качества?

- Вполне. В числе покупателей нашей продукции мировые производители напитков, а также предприятия кондитерской промышленности, пивоваренные заводы, винодельческие предприятия. Мы поставляем нашу продукцию в ближнее зарубежье, а гранулированный жом находит своего покупателя в странах Западной Европы. Наше предприятие не специализируется на продаже сахара в розницу, основные покупатели – это промышленные потребители, и их требования качества достаточно высоки.

- У каждого предприятия по производству сахара свои особенности, а в чем уникальность вашего?

- Добринский сахарный завод – один из немногих в стране, производящих сахар категории «экстра». К слову, не все заводы, у которых есть соответствующее оборудование, до конца освоили эту технологию и смогли наладить выпуск сахара такого уровня качества. Из всего объема производимого нами сахара 75% приходится именно на категорию «экстра». Он чище обычного, используется предприятиями - потребителями, предъявляющими повышенные требования к физико-химическим и микробиологическим свойствам входящего сырья. Это необходимо для исключения рисков изменения вкусовых качеств конечной продукции.

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Мы единственные в стране, которые освоили технологию вывода сиропа, чтобы перерабатывать его позже. Фактически это вариант хранения сахара (в сиропе), не требующий строительства дорогостоящих силосов или складов тарного хранения. Если бы сразу получали кристаллизованный белый сахар в полном объеме при переработке свеклы, то потребовалось бы гораздо больше инвестиций в складское хозяйство и продуктовое отделение. По сути, «убили двух зайцев» и «малой кровью» достигли своих целей, не теряя в качестве. Такой технологией, замечу, никто кроме компаний Сюкден в России не владеет.

- Насколько предприятие обеспечивает себя собственным сырьем?

- Потребности завода на 50% обеспечивает агрофирма «Добрыня», остальное сырье покупается у независимых сельхозтоваропроизводителей. У нас с ними долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество – это хозяйства Добринского, Грязинского, Усманского районов, а также предприятия из прилегающих Воронежской и Тамбовской областей. Наши специалисты проводят консультации и полностью сопровождают наших свеклосдатчиков в процессе выращивания сахарной свеклы, консультируют по необходимым агротехническим мероприятиям, мониторят состояния посевов, ведут досье по каждому полю. Наш завод поддерживает программу авансирования поставщиков свеклы, имеющих длительную историю взаимоотношений с заводом. Существует программа по уборке сахарной свеклы для хозяйств, не располагающих собственным парком дорогостоящей свеклоуборочной техники. Результат нашего сотрудничества – устойчивое развитие хозяйств вместе с заводом.

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- Насколько значима для предприятия социальная составляющая?

- Для нас социальная ответственность бизнеса - это и создание хороших условий труда для работников (на постоянной основе трудится 550 человек), и развитие территории, на которой находимся. С учетом процессов автоматизации численность персонала постепенно падает, и мы стараемся, чтобы это проходило естественным путем, менее болезненно. На предприятии действует профорганизация, коллективный договор предусматривает серьезный пакет мер соцподдержки, зарплата сотрудников – одна из самых высоких среди предприятий АПК. В районный бюджет от нас идут внушительные налоговые отчисления, мы даем также возможность развиваться многим мелким хозяйствам, сотрудничающими с нами. И, конечно же, помогаем местным школам, детским садикам, участвуем в благоустройстве территории.

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Сахарная работа

Представление о процессе производства «сладкого продукта» дала впечатляющая экскурсия по предприятию. Сама технология, как пояснила зам. начальника производства Ольга Фатеева традиционна, ей более 200 лет. Если совсем кратко, то она такова – после приема-мойки свеклы отделяются примеси, и она режется на стружку. Из диффузионного сока после очистки и 6 стадий выпаривания на выходе получается сироп, из которого варится белый сахар, который затем высушивается. Весь процесс занимает примерно 12 часов, производство непрерывное и ведется в 4 смены.

В ходе экскурсии посетили центральный щит управления станции сокоочистки (здесь операторы контролируют весь процесс производства), лабораторию. В ней, как пояснила заведующая Ольга Нетребина, проводятся углубленные исследования, как конечного продукта – сахара, так и полупродукта. Посмотрели и отгрузку готовой продукции во внушительные биг-бэги (по 1 тонне каждый), и само хранилище, где готовы к отправке десятки тысяч тонн сахара высшей очистки. Добринский сахар пользуется неизменным спросом у потребителя и «свою марку» его производители намерены держать и впредь.

Цифры и факты

- Производительность Добринского сахарного завода – 1500 т сахара в сутки;

- в 2017 г. завод переработал 1 млн 765 тыс. т сахарной свеклы - это абсолютный рекорд;

- в 2018 г. ДСЗ произведено 165 271 т сахара, ожидаемый сахар сиропа 2018 г. – 44 тыс. т

Автор Владимир КУЛИК.

Фото автора и из архива предприятия.