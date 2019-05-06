2019-05-06T10:40:19+03:00
Экономика

Энергетики провели субботники в 18 районах области

Липецкэнерго привело в порядок крупные подстанции региона и производственные базы
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Почти четыре сотни энергетиков вышло на субботники в последние дни апреля. Энергетики навели порядок во всех 18 районах электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго». Сотрудники РЭС убрали мусор, вырубили древесно-кустарниковую растительность, подмели дорожки, побелили бордюры.Сотрудники Лебедянского района электрических сетей, по сложившейся традиции, убрали не только территорию своей базы, но и прилегающую к ней улицу.

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Помимо этого, обновлены такие крупные подстанции региона, как «Привокзальная», «Грязи-город» и «Ситовка». Поведены профилактические работы, объекты электросетевого комплекса покрашены, с территорий вывезен мусор.

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- Липецкэнерго проводит субботники ежегодно. Таким образом, наши сотрудники вносят вклад вблагоустройство и поддержание чистоты городов и районов Липецкой области, где они живут и работают. Кроме того, порядок на рабочем месте дисциплинирует: человек понимает, что уровень требований в этой организации высок, работать необходимо четко и аккуратно, - отметил директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Сергей Коваль.

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Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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