2019-05-06T12:25:13+03:00
Общество

Липчане присоединились к всероссийским акциям «Георгиевская лента» и «Письма Победы»

Ко Дню Победы волонтеры планируют раздать около 90 тыс. ленточек
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Жители Липецкой области присоединились к всероссийским акциям «Георгиевская лента» и «Письма Победы». Они продлятся до 9 мая, когда будет отмечаться 74-я годовщина окончания Великой Отечественной войны. К Дню Победы волонтеры планируют раздать около 90 тыс. ленточек.

Акция призвана объединить миллионы людей по всему миру. Ее атрибутом является символическая лента, в цветах которой использован традиционный биколор ордена Георгиевский крест – самой почетной солдатской награды Российской империи. Возвращение черно-оранжевой ленты на главную награду для рядового состава Красной армии произошло в годы Великой Отечественной войны с учреждением ордена Славы.

Кроме ленточек, жители Липецкой области в эти дни получают в подарок фронтовые письма-треугольники с обращением из прошлого от имени погибшего солдата.

Врио главы региона Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность сохранения памяти о подвигах наших отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. «Героизм предков - пример для юного поколения. Наш долг - передать молодежи уважение к великой истории нашей страны», - уверен руководитель области.

Фото: пресс-службы администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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