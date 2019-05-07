2019-05-07T11:13:29+03:00
Общество

Школьница из Долгоруково пройдет в рядах Бессмертного полка по Красной площади

София Мустафина победила во Всероссийском конкурсе «Мой прадед»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

15-летняя жительница Долгорукова София Мустафина победила в финале Всероссийского конкурса сочинений «Мой прадед» и отправится на День Победы в Москву. Она пройдет в рядах Бессмертного полка по Красной площади с портретом прадеда капитана Якова Корнукова.

Конкурс проводится в рамках проекта "Правнуки Победителей" общероссийским общественным движением "Бессмертный полк России", при поддержке министерства просвещения РФ, ООД "Поисковое движение России", ВОД "Волонтеры победы", МИА "Россия сегодня". Заявки на участие в конкурсе принимались в марте текущего года. Для участия в нем конкурсантам с 11 до 18 лет необходимо было написать сочинение-рассуждение о боевом пути родственника, учувствовавшего в Великой Отечественной войне, а также заполнить учетную карточку бойца на сайте проекта.

София Мустафина исследовала боевой путь командира 1-го стрелкового батальона на сайте Министерства обороны РФ и ответила на заданные вопросы в сочинении-размышлении «Мой прадед».

Как сообщил врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов: «На конкурс поступило 10 тысяч работ из разных уголков России. В финал прошли 389 участников. Экспертное жюри в лице народного артиста СССР, Героя Труда России Василия Ланового, народного артиста России Владимира Машкова, генерал-полковника Сергея Макарова, главного редактора НТВ Татьяны Митковой и народного артиста России Александра Розенбаума определило 12 победителей конкурса исследовательских работ и сочинений «Мой прадед» движения «Бессмертный полк России». Работа Софии Мустафиной признана одной из лучших».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Она работает, в квартире чисто": девочку из Самарской области все еще могут вернуть матери, которую обвиняют в жестоком обращении с ребенком
Волонтеры рассказали, что сейчас их не пускают к малышке в детский дом - мать подписала отказ, судьбу девушки будут решать органы опеки и попечительства
Новости 24
В Липецке полицейские спасли сбитую на дороге собаку
Павел Путилин написал «Диктант Победы»
Вымогатели вывезли липчанина в багажнике его же машины за то, что заступился за пенсионера
Под Липецком пропала 86-летняя пенсионерка
В Липецке водитель "Лады" сдавая назад протаранил легковушку
В Липецке женщина за рулем въехала в киоск, сбив пешехода на тротуаре
Выживший пассажир в катастрофе SSJ-100 вернулся в Липецк
Липчане, закопавшие дочь на кладбище животных, продолжали получать на нее пособие
В Липецке водители объезжают фуру, перегородившую дорогу, по пешеходной аллее
В администрации опровергли информацию о погибших липчанах в катастрофе SSJ-100
Под Липецком столкнулись экскаватор и ВАЗ: есть пострадавшие
Игорь Артамонов: «Липецкая область заинтересована в привлечении талантливых организаторов здравоохранения»
Сбербанк развивает услугу сурдоперевода
В Липецке 19-летний парень украл с вышки сотовой связи аккумуляторы
СМИ: среди погибших в катастрофе SSJ-100 есть жители Липецкой области
Жара в Липецке: во вторник синоптики обещают до +28 градусов
Под Липецком женщина незаконно получила более 32 тыс. рублей «чернобыльских» выплат
Во вторник 14 улиц Липецка останутся без света, 17 - без воды
Липецким браконьерам грозит штраф до миллиона рублей за 12 кг рыбы
Липчанина будут судить за убийство пенсионерки на пороге ее дома
Липчанин нашел ключи от чужого «Митсубиси», покатался и вернул обратно
Липчанин оторвал заправочный пистолет на АЗС и уехал
Сбербанк продлил на два месяца действие минимальных ставок по «Потребительскому кредиту без обеспечения»
В Липецке до конца лета ввели особый противопожарный режим