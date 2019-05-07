Школьница из Долгоруково пройдет в рядах Бессмертного полка по Красной площади

15-летняя жительница Долгорукова София Мустафина победила в финале Всероссийского конкурса сочинений «Мой прадед» и отправится на День Победы в Москву. Она пройдет в рядах Бессмертного полка по Красной площади с портретом прадеда капитана Якова Корнукова.

Конкурс проводится в рамках проекта "Правнуки Победителей" общероссийским общественным движением "Бессмертный полк России", при поддержке министерства просвещения РФ, ООД "Поисковое движение России", ВОД "Волонтеры победы", МИА "Россия сегодня". Заявки на участие в конкурсе принимались в марте текущего года. Для участия в нем конкурсантам с 11 до 18 лет необходимо было написать сочинение-рассуждение о боевом пути родственника, учувствовавшего в Великой Отечественной войне, а также заполнить учетную карточку бойца на сайте проекта.

София Мустафина исследовала боевой путь командира 1-го стрелкового батальона на сайте Министерства обороны РФ и ответила на заданные вопросы в сочинении-размышлении «Мой прадед».

Как сообщил врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов: «На конкурс поступило 10 тысяч работ из разных уголков России. В финал прошли 389 участников. Экспертное жюри в лице народного артиста СССР, Героя Труда России Василия Ланового, народного артиста России Владимира Машкова, генерал-полковника Сергея Макарова, главного редактора НТВ Татьяны Митковой и народного артиста России Александра Розенбаума определило 12 победителей конкурса исследовательских работ и сочинений «Мой прадед» движения «Бессмертный полк России». Работа Софии Мустафиной признана одной из лучших».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области