2019-05-07T16:46:54+03:00
Происшествия

«У нас критическая ситуация»: выживший в катастрофе SSJ-100 липчанин отправил смс жене перед посадкой

Родственники полчаса не знали, жив ли Сергей [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Родственники полчаса не знали, жив ли СергейРодственники полчаса не знали, жив ли СергейФото: Следственный комитет России.
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Липчанин, летевший печальным рейсом Москва- Мурманск, вернулся в регион. 37-летний мужчина выжил в жутком пожаре в аэропорту Шереметьево. Сергей Ветчинкин летел бизнес-классом. Его место – 2А, как раз находилось возле выхода, через который эвакуировали пассажиров. Впереди стоящие кресла были свободны.

Схема рассадки пассажиров в SSJ-100 Фото: "КП" Архив

Схема рассадки пассажиров в SSJ-100Фото: "КП" Архив

Сергей уроженец Задонского района, в настоящее время живет в Липецке. Родился 25 июля 1982 года. Теперь липчане поздравляют земляка со вторым днем рождения. По информации администрации Задонского района, мужчина должен был полететь в Мурманск по работе.

У липчанина сгорел весь багаж, не осталось даже документов и сотового телефона. Как сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области, Сергею уже помогают в восстановлении документов. Также с ним лично связался врио губернатора Игорь Артамонов.

Схема рассадки пассажиров в SSJ-100 Фото: Архив "КП"

Схема рассадки пассажиров в SSJ-100Фото: Архив "КП"

«КП-Липецк» удалось связаться с женой Сергея Юлией. Сам липчанин пока не готов отвечать на вопросы журналистов. Ему нужно время, чтобы придти в себя. По словам Юлии, муж вернулся в Липецкую область в минувший понедельник, 6 мая, поздно вечером.

- Я получила от него смс с самолета, что ситуация критическая, - рассказала женщина. - Мы очень волновались. Около получаса была в полном неведении. Мы очень волновались.

По словам родственников, эти полчаса были самыми тяжелыми в их жизни. Им оставалось только ждать, не зная, жив ли он. И верить в лучшее.

- Слава богу, что для нас все закончилось хорошо, - продолжила Юлия. - Мне на электронную почту пришло сообщение от мужа. Написал, что он в порядке. Конечно, ему было страшно. Кому не будет страшно в такой ситуации. Сейчас чувствует себя хорошо.

В этот вторник, 7 мая, Сергею уже вручили новый паспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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