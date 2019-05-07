«У нас критическая ситуация»: выживший в катастрофе SSJ-100 липчанин отправил смс жене перед посадкой

Липчанин, летевший печальным рейсом Москва- Мурманск, вернулся в регион. 37-летний мужчина выжил в жутком пожаре в аэропорту Шереметьево. Сергей Ветчинкин летел бизнес-классом. Его место – 2А, как раз находилось возле выхода, через который эвакуировали пассажиров. Впереди стоящие кресла были свободны.

Схема рассадки пассажиров в SSJ-100Фото: "КП" Архив

Сергей уроженец Задонского района, в настоящее время живет в Липецке. Родился 25 июля 1982 года. Теперь липчане поздравляют земляка со вторым днем рождения. По информации администрации Задонского района, мужчина должен был полететь в Мурманск по работе.

У липчанина сгорел весь багаж, не осталось даже документов и сотового телефона. Как сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области, Сергею уже помогают в восстановлении документов. Также с ним лично связался врио губернатора Игорь Артамонов.

Схема рассадки пассажиров в SSJ-100Фото: Архив "КП"

«КП-Липецк» удалось связаться с женой Сергея Юлией. Сам липчанин пока не готов отвечать на вопросы журналистов. Ему нужно время, чтобы придти в себя. По словам Юлии, муж вернулся в Липецкую область в минувший понедельник, 6 мая, поздно вечером.

- Я получила от него смс с самолета, что ситуация критическая, - рассказала женщина. - Мы очень волновались. Около получаса была в полном неведении. Мы очень волновались.

По словам родственников, эти полчаса были самыми тяжелыми в их жизни. Им оставалось только ждать, не зная, жив ли он. И верить в лучшее.

- Слава богу, что для нас все закончилось хорошо, - продолжила Юлия. - Мне на электронную почту пришло сообщение от мужа. Написал, что он в порядке. Конечно, ему было страшно. Кому не будет страшно в такой ситуации. Сейчас чувствует себя хорошо.

В этот вторник, 7 мая, Сергею уже вручили новый паспорт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В связи с ЧП открыта "горячая" линия

На борту загоревшегося самолета было 72 пассажира, из них 13 погибли, в том числе двое детей (подробности)

Рейсом Москва-Мурманск, совершившим экстренную посадку в Шереметьево, летел мэр Североморска

По предварительной информации, Владимир Евменьковотравился угарным газом (подробности)

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис о пассажирах самолета, загоревшегося в Шереметьево: "Никого из наших не бросим"

В аэропорту "Мурманск" создан оперативный штаб(подробности)

Плач от неизвестности: в аэропорт "Мурманск" из-за трагедии с горевшим самолетом несут цветы и свечи

Родные пассажиров до сих пор точно не знают о судьбе близких(подробности)

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис: "Страшные минуты ожидания - следствие устанавливает личности пострадавших"

В Следкоме подтвердили, что из 78 человек на борту выжили только 37(подробности)

"Аэрофлот" назвал имена выживших в пожаре на самолете Москва-Мурманск

Из 78 человек на борту выжили только 37 [список выживших пассажиров] (подробности)

Мурманчанка, оказавшаяся на борту горящего самолета Москва-Мурманск, летала к сыну-будущему пилоту

В списке выживших ее фамилии нет (подробности)

В Мурманске к памятнику жертвам Интервенции несут цветы и свечи в память о погибших на самолете в Шереметьево

Северяне готовы собрать деньги для семей, которых затронула трагедия(подробности)