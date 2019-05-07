Выживший пассажир в катастрофе SSJ-100 вернулся в Липецк

СЕГОДНЯ 15:16 2019-05-07T15:28:10+03:00

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Липчанин Сергей Ветчинкин, выживший в катастрофе SSJ-100, вернулся в регион. Напомним, в воскресенье, 5 мая, самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. У воздушного судна загорелся фюзеляж. На борту самолета находилось 78 человек, в том числе 3 несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Погиб 41 пассажир.

Схема рассадки пассажиров в SSJ-100Фото: Архив "КП"

Сергей Ветчинкин – уроженец Задонского района, в данный момент проживает в Липецке. Согласно схеме рассадки пассажиров, липчанин летел в бизнес-классе. Его место – 2А, как раз находилось возле выхода. У мужчины сгорели документы и багаж.

Схема рассадки пассажиров в SSJ-100Фото: Архив "КП"

- С Сергеем Ветчинкиным все хорошо, он уже в регионе, - сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе администрации Липецкой области. – У него был телефонный разговор с врио губернатора. Документы уже помогают восстановить.

ИСТОЧНИК KP.RU