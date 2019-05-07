2019-05-07T15:28:10+03:00
Происшествия

Выживший пассажир в катастрофе SSJ-100 вернулся в Липецк

Сергей Ветчинкин сидел в самолете рядом с выходом [фото]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Выживший пассажир в катастрофе SSJ-100 вернулся в ЛипецкВыживший пассажир в катастрофе SSJ-100 вернулся в ЛипецкФото: Следственный комитет России.
Изменить размер текста:

Липчанин Сергей Ветчинкин, выживший в катастрофе SSJ-100, вернулся в регион. Напомним, в воскресенье, 5 мая, самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. У воздушного судна загорелся фюзеляж. На борту самолета находилось 78 человек, в том числе 3 несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Погиб 41 пассажир.

Схема рассадки пассажиров в SSJ-100 Фото: Архив "КП"

Схема рассадки пассажиров в SSJ-100Фото: Архив "КП"

Сергей Ветчинкин – уроженец Задонского района, в данный момент проживает в Липецке. Согласно схеме рассадки пассажиров, липчанин летел в бизнес-классе. Его место – 2А, как раз находилось возле выхода. У мужчины сгорели документы и багаж.

Схема рассадки пассажиров в SSJ-100 Фото: Архив "КП"

Схема рассадки пассажиров в SSJ-100Фото: Архив "КП"

- С Сергеем Ветчинкиным все хорошо, он уже в регионе, - сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе администрации Липецкой области. – У него был телефонный разговор с врио губернатора. Документы уже помогают восстановить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке водитель "Лады" сдавая назад протаранил легковушку
В Липецке женщина за рулем въехала в киоск, сбив пешехода на тротуаре
Липчане, закопавшие дочь на кладбище животных, продолжали получать на нее пособие
В Липецке водители объезжают фуру, перегородившую дорогу, по пешеходной аллее
В администрации опровергли информацию о погибших липчанах в катастрофе SSJ-100
Под Липецком столкнулись экскаватор и ВАЗ: есть пострадавшие
Игорь Артамонов: «Липецкая область заинтересована в привлечении талантливых организаторов здравоохранения»
Сбербанк развивает услугу сурдоперевода
В Липецке 19-летний парень украл с вышки сотовой связи аккумуляторы
СМИ: среди погибших в катастрофе SSJ-100 есть жители Липецкой области
Жара в Липецке: во вторник синоптики обещают до +28 градусов
Под Липецком женщина незаконно получила более 32 тыс. рублей «чернобыльских» выплат
Во вторник 14 улиц Липецка останутся без света, 17 - без воды
Липецким браконьерам грозит штраф до миллиона рублей за 12 кг рыбы
Липчанина будут судить за убийство пенсионерки на пороге ее дома
Липчанин нашел ключи от чужого «Митсубиси», покатался и вернул обратно
Липчанин оторвал заправочный пистолет на АЗС и уехал
Сбербанк продлил на два месяца действие минимальных ставок по «Потребительскому кредиту без обеспечения»
В Липецке до конца лета ввели особый противопожарный режим