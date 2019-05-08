Главная цель образования – формирование творческой, креативной личности

Это значимое мероприятие состоялось в рамках Государственной программы «Развитие образования» по модернизации содержания и технологий обучения. В системе образования сейчас идут процессы обновления и в Институте, имеющем статус федеральной стажировочной площадки по реализации Госпрограммы, происходит активное обсуждение вопросов ФГОС, предметных концепций.

Как организовать познавательную деятельность учащихся, чтобы они хотели и умели устанавливать связи между различными учебными предметами? Каким видится стандарт в образовательной сфере и на какие принципы он будет ориентироваться? Эти и другие темы обсуждались в ходе конференции. Современное понимание межпредметных связей нашло отражение и в пленарном, и в секционном заседаниях, и в мастер-классах

.

- Наша главная задача – формирование творческой креативной личности. И мы образовательный процесс должны рассматривать как некий творческий акт совместной деятельности ученика и учителя, - отметила в приветственном слове к участникам конференции ректор ГАУДПО ЛО «ИРО» к.п.н., заслуженный учитель РФ Любовь Черных.

Деятельность коллектива института теснейшим образом связана с работой педагогов-практиков, чьи усилия направлены на взращивание высококлассных специалистов. Именно Институт развития образования помогает профессиональному росту педагога, даёт чёткие ориентиры госполитики в сфере школы – формирование целостной личности будущего человека в современном мире интеграции. Сегодня в системе образования Липецкой области функционирует 18 предметных профессиональных сообществ, курируемых ИРО.

Как подчеркивалось на конференции, восприятие исторического события вне культурного контекста невозможно. Без русской культуры, искусства невозможен и современный цивилизованный, мыслящий человек. И магистральные задачи преподавательской деятельности современного педагога - формирование насущной потребности в нравственно-творческом самосознании, в преемственном развитии лучших традиций культуры. Такой личностно-ориентированный подход позволит школе созидать будущее.

.

Своим опытом работы по применению межпредметных компонентов в региональных филологических конкурсах для учащихся поделились коллеги из регионов. Выступивший на конференции директор ГАУДПО Ямало-Ненецкого автономного округа В.Г. Паршуков отметил высокий уровень методической работы сотрудников Липецкого института развития образования, которая очень востребована педагогами не только региона, но и других субъектов РФ. Высокоэффективна в Липецкой области и работа с учащимися других национальностей и конфессий.

В работе пленарных и секционных заседаний очное участие приняли педагоги всех муниципалитетов региона. Использование информационно-коммуникационных технологий обеспечило сопровождение Конференции сайтом http://conf.iro48.ru. Издан сборник, в котором опубликовали свои статьи и методические разработки педагоги 15 регионов РФ. Сегодня доля учителей, владеющих методикой преподавания по межпредметным технологиям (и использующих их на практике), составляет не менее 41%.

В рамках конференции также состоялось награждение лауреатов «Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций “ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ” на основе многокомпонентного анализа».

На Конференции были приняты рекомендации, в которых отмечена перспективность комплексного подхода в решении актуальных проблем современного образования, необходимость проведения системной работы по совершенствованию функциональной грамотности, по реализации технологии межпредметных связей.