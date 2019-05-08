Игорь Артамонов встретился с участниками Великой Отечественной войны

Почетными гостями администрации региона 8 мая стали ветераны Великой Отечественной войны. За праздничным столом с ними встретился врио губернатора Липецкой области.

Во время встречи с Игорем Артамоновым герои войны поделились, что для них преддверие великого праздника особенно волнительно. В эти дни они встречаются с молодежью, общественниками, депутатами. Каждый участник славных и трагичных событий Великой Отечественной войны не снимает с себя ответственность рассказать о них правду.

Ветераны рассказали главе региона, что их больше волнует общественная жизнь страны, чем личное благополучие. В частности, они посетовали, что выпускники школ изучают события Великой Отечественной войны лишь на шести уроках.

- Это очень мало, - согласился с ветеранами Игорь Артамонов. – Школьную программу надо менять. За шесть часов невозможно изучить ход битвы под Москвой, как шла оборона Ленинграда и Сталинграда, почему случился коренной перелом под Курском и Орлом, другие важные операции.

Артамонов признался, что мечтал быть учителем истории, до сих пор читает книги о войне, пересматривает документальные фильмы. Относительно недавно узнал про высоту Огурец, которая для жителей Липецкой области является аналогом Мамаева кургана в Сталинграде.

Отметим, что с территории Липецкой области на фронт было призвано более 250 тысяч человек. Живыми вернулись лишь 115 тысяч. 23 тысячи липчан пропали без вести, боевыми наградами были отмечены более 15 тысяч липчан.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.