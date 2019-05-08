Волонтеры Победы: энергетики подключили воду ветерану войны

- Помню, иду я босая пешком по проселочным дорогам, кушать хочется, а впереди 25 километров пути и если повезет, то щи из крапивы, - вспоминает далекое военное время 92-летняя Софья Николаевна Ледовская.

Совсем юную девчонку тяжелые для страны годы вынудили работать налоговым инспектором, считать оставшуюся скотину по дворам. Как признается Софья Николаевна, счетовод из неё был никудышный: «Всех жалела, нищета и голод вокруг».

Софье Николаевне Ледовской присвоены звания ветерана Великой Отечественной войны, труженицы тыла, ветерана труда, ветерана Липецкэнерго. При этом женщина до сих пор живет в домике, который отстроил отец в 1941 году на месте разрушенного снарядом.

Жительница города Грязи пришла работать в местные электросети в год их основания и трудилась здесь 30 лет на самых разных должностях: и контролера, и кассира. С просьбой о помощи в филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» обратились родные Софьи Николаевны. В доме пенсионерки нет водопровода, колонка через дорогу, обустройство скважины семье не по карману.

- Мы сегодня каждый день говорим о цифровизации и инновациях, а тут пожилой человек живет без воды. Случай вопиющий, мы не могли остаться равнодушными. Пробурили скважину, установили насос и искренне рады, что смогли позаботиться о нашем ветеране, - рассказала начальник управления персоналом филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Екатерина Мушникова.

«Я просить никого не решалась, думала, кто мне старой такой подарок сделает. А теперь воды и на чаи хватит, и на цветы», - признается Софья Николаевна, не скрывая радости.

Побывали энергетики и в селе Курино у ветеранов Фроловых. Лариса Васильевна отработала в Липецкэнерго 38 лет, Михаил Павлович четверть века. Сотрудники Хлевенского РЭС нарубили дров и покрасили сарай. Сегодня в ветеранской организации Липецкэнерго 19 тружеников тыла. Всем им накануне Дня победы оказали помощь, вручили цветы и подарки.

- Ветераны так много сил, времени и здоровья вложили в наше благополучное настоящее, что забота о них теперь наша важнейшая задача, - говорит директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Сергей Коваль. - Неважно насколько весомой окажется необходимая пожилым людям помощь, главное у нас есть возможность отблагодарить их за многолетний тяжелый послевоенный труд.

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