2019-05-09T15:30:22+03:00
Общество

"Бессмертный полк" в Липецке собрал более 70 000 человек

Липчане не испугались дождя и прошли колонной по улице Советская до площади Петра Великого [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Бессмертный полк в ЛипецкеБессмертный полк в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этом году в шествии "Бессмертного полка" приняли участие более 70 тыс. липчан. Горожане с фотографиями своих родственников собрались на площади Победы задолго до начала акции. Кто-то пришел один. Кто-то с друзьями и родными. Некоторые липчане - всей семьей, даже с маленькими детьми.

Бессмертный полк в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Бессмертный полк в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Бессмертный полк в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Бессмертный полк в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Бессмертный полк в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Бессмертный полк в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Участники шествия выдвинулись в полдень, сразу после окончания Парада Победы. Они колонной прошли по улице Советская вниз к площади Петра Великого под звуки военной музыки. Огромная толпа в один горос кричала "Ура!". Впервые в шествии "Бессмертного полка" участвовал врио губренатора Липецкой области Игорь Артамонов с женой и дочерью. Также с фотографиями своих дедов и прадедов по улице проследовали представители городской и областной администраций, руководители УМВД России по Липецкой области.

"Бессмертный полк" в Липецке собрал более 80 тыс. горожан.

Бессмертный полк в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Бессмертный полк в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Ни дождь, ни ветер не испортили настроение липчанам. По обеим сторонам улицы выстроились горожане, пришедшие посмотреть на это массовое и торжественное мероприятие. Сначала люди прятались от дождя под крышами зданий. Но как только липчане увидели колонну, они покинули свои укрытия. Горожане пели песни, кричали в ответ участникам шествия, махали им руками, фотографировали. Сколько искренних эмоций, чувств! "Радость со слезами на глазах".

Бессмертный полк в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Бессмертный полк в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

- На фотографиях мои дедушки, мамин отец - Дробот Тимофей Давыдович, папин отец - Хохлов Иван Зиновьевич, - поделилась с "КП-Липецк" Татьяна Хохлова. - Их призвали из Казахстана, воевали под Москвой. Иван Хохлов без вести пропал спустя 3 месяца после начала войны. А Тимофей Дробот умер в госпитале 1 ноября 1942 года. В Липецк я переехала из Казахстана 20 лет назад. Сама судьба закинула меня в эти края, ведь именно здесь я нашла могилу дедушки Тимофея. Долго искала по интернету, писала в архивы. И только в прошлом году узнала, что Тимофей Дробот похоронен в братской могиле в Измалковском районе. Ездила туда в прошлом году и в этом. Для меня это огромное событие. Не просто так в нашей жизни все бывает. Дедушку Ваню, к сожалению, найти не удалось.

Напомним, что в прошлом году в "Бессмертном полку" участвовало более 60 тыс. человек.

Бессмертный полк в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Бессмертный полк в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

"Бессмертный полк" в Липецке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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