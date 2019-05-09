Колонна "Бессмертного полка" завершила шествие на площади Петра Великого. Там собрались тысячи липчан, чтобы отпраздновать 9 Мая. В начале торжества собравшиеся исполнили песню "День Победы". Подпевали даже дети. После перед горожанами выступил врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов.

В Липецке на площади Петра Великого горожане исполнили песню "День Победы".

Липчане празднуют День ПобедыФото: Юлия КЛЮЕВА

- День Победы - Великий праздник! - начал врио. - Для меня он состоит из 2 частей. Это слава нашего духа, неподимого российского духа. Второе - память. Пока мы помним, жив человек. Огромное количество людей собралось здесь со своими близкими, родственниками, держа в руках фотографии ветеранов, участников войны. Это значит, что история сильной России будет продолжаться в веках. С Праздником вас, друзья!

Липчане празднуют День ПобедыФото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане празднуют День ПобедыФото: Юлия КЛЮЕВА

После на площади начался праздничный концерт. А также начали работать несколько площадок. Возле фонтана юные липчане играли в бадминтон, волейбол, футбол. Многие подходили к "Стене памяти", рассматривали фотографии бойцов. В нескольких палатках липчане с интересом листали книги о войне. Для детей организовали тематическую викторину. А взрослые с удовольствием участвовали в конкурсе "Продолжи строки...", где нужно было дописать слова известных песен.

Липчане празднуют День ПобедыФото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане празднуют День ПобедыФото: Юлия КЛЮЕВА

В медпункте ребята и девчата в форме показывали собравшимся, как нужно перевязывать раненых бойцов. Неподалеку организовали фотозоны, где участники мероприятия с удовольствием фотографировались. Традиционно, всех желающих накормили солдатской кашей. И даже огромная очередь не напугала проголодавшихся липчан.

Липчане празднуют День ПобедыФото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане празднуют День ПобедыФото: Юлия КЛЮЕВА