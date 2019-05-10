Праздничный салют в Липецке длился 6 минут
В Липецке прогремел праздничный салют в честь 74-й годовщины победы в Великой отечественной войне.
Салют 9 мая в Липецке .
Во время праздничного концерта на площади Петра Великого липчане хором пели песни военных лет.
Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов вместе с горожанами пел «Катюшу».
По завершению концерта Игорь Артамонов, а также и.о. мэра Липецка Евгения Уваркина поздравили собравшихся в праздником.
А после в 22.00 площадь озарили сотни залпов праздничного салюта. Всего фейерверк длился 6 минут, за которые в небо выпустили более 250 залпов.
Как и во время Парада на площади Победы, площадь Петра также огородили и выставили рамки с металлоискателями. Проносить на территорию спиртное запрещалось.
ИСТОЧНИК KP.RU