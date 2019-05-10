Праздничный салют в Липецке длился 6 минут

В Липецке прогремел праздничный салют в честь 74-й годовщины победы в Великой отечественной войне.

Салют 9 мая в Липецке .

Во время праздничного концерта на площади Петра Великого липчане хором пели песни военных лет.

Салют 9 мая в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Салют 9 мая в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Салют 9 мая в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов вместе с горожанами пел «Катюшу».

Салют 9 мая в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Салют 9 мая в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

По завершению концерта Игорь Артамонов, а также и.о. мэра Липецка Евгения Уваркина поздравили собравшихся в праздником.

Салют 9 мая в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Салют 9 мая в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

А после в 22.00 площадь озарили сотни залпов праздничного салюта. Всего фейерверк длился 6 минут, за которые в небо выпустили более 250 залпов.

Салют 9 мая в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Как и во время Парада на площади Победы, площадь Петра также огородили и выставили рамки с металлоискателями. Проносить на территорию спиртное запрещалось.