Наследники «Бессмертного полка» в строю липецкой Росгвардии

В пределы современной Липецкой области за годы Великой Отечественной войны гитлеровцы вторгались дважды. Сам Липецк в оккупации не был, война остановилась у его порога. Но уже с первых дней войны липчане стали уходить на фронт добровольцами. Из 70 -тысячного города и его пригорода на фронт ушло около 46 тысяч человек, из которых более 15 тысяч погибли и пропали без вести. За мужество и героизм, проявленные в боях, свыше 15 тысяч липчан удостоены боевых наград, в том числе 21 липчанин – звания Героя Советского Союза.

Жители территорий входящих в современную Липецкую область в годы Великой Отечественной войны защищали страну от фашистской агрессии на всех фронтах боевых действий.

Преемственность и дух поколений, исконно свойственны российскому народу. И сегодня потомки победителей в Великой Отечественной войне продолжают стоять на защите интересов Родины, служа в рядах Росгвардии. Россия эта страна, в которой прослеживается связь поколений, преемственность в службе своему Отечеству.

Начальник Управления Росгвардии по Липецкой области полковник полиции Александр Овсянников (участник боевых действий на Северном Кавказе, три боевых ранения). За самоотверженность, мужество и отвагу, за смелые и решительные действия при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни награжден государственными наградами: Орденом Мужества, Орденами «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью «За отвагу», медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Александр Овсянников и дед Овсянников Дмитрий МатвеевичФото: Росгвардия.

«Два моих деда Овсянников Дмитрий Матвеевич и Федотов Афанасий Петрович воевали в годы Великой Отечественной войны с первых ее дней.

Афанасий Петрович проходил службу пулеметчиком в 1098-м стрелковом полку 327 стрелковой дивизии, которая изначально входила в состав Орловского военного округа. С января по апрель 1942 года дивизия входила в состав Волховского фронта 2 Ударной Армии. С декабря 1941 года Афанасий Петрович участвовал в разгроме фашистских войск под Москвой. В боях за Коломну проявив высокое личное мужество, обошел врага с тыла и посредством пулеметной очереди уничтожил противника. За проявленные мужество и отвагу награжден медалью «За отвагу». В мае-июне 1942 года участвовал в операции по выводу из окружения 2-й ударной армии. В боях в июне 1942 года Афанасий Петрович погиб.

Мой дед Овсянников Дмитрий Матвеевич прошел всю войну, встретил Победу в составе 4-го Украинского фронта. Также воевал в структурных подразделениях Калининского, Центрального, и Белорусского фронтов. В январе 1945 года был награжден медалью «За отвагу», а в мае 1945 года Орденом Славы III степени»

Председатель ветеранской организации Управления Росгвардии по Липецкой области, подполковник милиции (в отставке) Игорь Лаврентьев (участник боевых действий на Северном Кавказе, два боевых ранения). За самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни награжден государственными наградами: Орденом Мужества, Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу».

Игорь Лаврентьев и дед Пичугин Егор АфанасьевичФото: Росгвардия.

«Мой дед Пичугин Егор Афанасьевич с августа 1941 года ушел на фронт. Красноармеец. Стрелок 9 Гвардейского стрелкового полка 3 Гвардейской стрелковой дивизии. В боях за освобождение города Ржева 01 августа 1942 года, проявив мужество и отвагу, был ранен. Вследствии ранения стал инвалидом, был комиссован в декабре 1942 года. Награжден медалью «За отвагу».

Сотрудник ОМОН подполковник полиции Олег Челышев (за мужество и отвагу при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни награжден государственными наградами: медалью «За отвагу» и медалью «За отличие в охране общественного порядка»).

Олег Чалышев и прадед Челышев Николай ДмитриевичФото: Росгвардия.

«Мой прадед Челышев Николай Дмитриевич с июня 1941 года принимал участие в боевых действиях в борьбе с фашизмом. За годы войны дважды был ранен. В 1944 году служил сапером в 11 Гвардейском инженерно-саперном Борисовском Ордена Суворова и Александра Невского батальоне 1-го Украинского фронта. Во время прорыва обороны немцев в октябре 1944 года у границ Восточной Пруссии непрерывно осуществлял разведку заграждений противника. В составе группы сделал проход в линии обороны противника, через который, без единого случая подрыва провел стрелковое подразделение. Вцелом, в боях за Восточную Пруссию лично сам обнаружил и обезвредил более 20 противотанковых мин, чем предотвратил подрыв советских солдат и техники. За выполнение боевых задач при наступлении Советской Армии награжден медалью «За отвагу».

Сотрудник ОМОН майор полиции Валерий Санин (награжден государственными наградами: Орденом Мужества, Орденом «За заслуги перед Отечеством I степени», двумя медалями «За отвагу»).

Валерий Санин и прадед Санин Василий СергеевичФото: Росгвардия.

«Мой прадед Санин Василий Сергеевич воевал в 32-й стрелковой Верхнеднепровской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 1-го Прибалтийского фронта. В период боев в октябре 1944 года обеспечивал бесперебойную связь командования батальона с подразделениями, устранял повреждения и порывы связи под огнем противника. Награжден медалью «За отвагу».

В мае 1945 года был награжден медалью «За боевые заслуги». Всего за годы войны был трижды ранен. Дошел до Победы».

Сотрудник ОМОН лейтенант полиции Алексей Брагин (за мужество и отвагу при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни награжден государственной наградой медалью «За отвагу»).

Алексей Брагин и прадед Беляев Иван СергеевичФото: Росгвардия.

«Мой прадед Беляев Иван Сергеевич участвовал в Великой Отечественной войне, встретил Победу в боях за Австрию. В 1946 году вернулся домой. Участник Курской битвы, освобождал Украину, Молдову, Румынию, Венгрию, Польшу. Награжден Медалью «За отвагу», Орденом Красной звезды, в 1945 г. представлен к Ордену Отечественной войны II степени, который получил в апреле 1985 года».