2019-05-13T10:03:30+03:00
Общество

Доход Игоря Артамонова вырос до 196 млн рублей

Обнародованы данные декларации о доходах врио главы администрации Липецкой области
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Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов отчитался по доходам за 2018 год. В прошлом году он заработал 195,8 млн руб. В декларации главы региона уточняется, что 195,1 млн руб. Игорь Артамонов заработал на прежнем месте работы, за счет вкладов и реализации ценных бумаг; 697 тыс. руб. – как врио главы администрации области (назначен 2 октября 2018 года). Годом ранее, будучи в должности председателя Среднерусского банка Сбербанка России, он декларировал 131,1 млн руб. дохода.

В собственности Игоря Артамонова находится квартира площадью 150,1 кв. м, машиноместо, дачный участок на 2,5 тыс. кв. м и дачный дом на 408,9 кв. м. Глава региона пользуется квартирой на 88,7 кв. м и двумя машиноместами. Также господин Артамонов владеет автомобилем Porsche Panamera.

Супруга врио губернатора отчиталась о 17,1 млн руб. дохода (годом ранее – 8,9 млн руб.), из которых 4,6 млн руб. поступили от продажи квартиры. Она владеет квартирой (146,2 кв. м), машиноместом и подсобным помещением в Германии, а также машиноместом в России. Супруге также принадлежат автомобили Land Rover Range Rover и Mercedes-Benz ML. Она и несовершеннолетняя дочь пользуются квартирой Игоря Артамонова.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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