2019-05-13T11:34:54+03:00
Общество

Сталь НЛМК для новых мобильных кранов Liebherr повышенной грузоподъемности

Из стали бельгийского предприятия NLMK Clabecq будет производиться телескопическая стрела для крана Liebherr
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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, поставила первую партию высокопрочной стали Quend 1100 одному из лидеров рынка грузоподъемной техники – компании Liebherr.

Из стали бельгийского предприятия NLMK Clabecq будет производиться телескопическая стрела для нового типа мобильного крана Liebherr грузоподъемностью 230 тонн. Опытный образец был изготовлен и экспонировался на международной выставке оборудования для строительства и добычи минералов bauma 2019.

В рамках bauma 2019 делегация Группы НЛМК во главе с президентом компании Григорием Федоришиным встретилась с руководителями Liebherr-Werk Ehingen GmbH (производит самоходные краны) и Liebherr-Purchasing Services GmbH и обсудила расширение партнерства, в частности развитие линейки высокопрочных марок Quend и их применение в разрабатываемых моделях Liebherr.

«На протяжении ряда лет НЛМК поставляет продукцию на предприятия Liebherr, и мы рады продолжению активного сотрудничества с нашим ключевым клиентом. Quend 960 и

Quend 1100 – сложные марки высокопрочной стали. Они удовлетворяют повышенным требованиям к прочности, качеству поверхности, допускам по толщине. Развитие производства продукции с высокой добавленной стоимостью – стратегический приоритет Группы НЛМК», - прокомментировал вице-президент по продажам Группы НЛМК Илья Гущин.

В 2018 году высокопрочные марки стали Quend 960 и Quend 1100 (мин. предел текучести

960 МПа и 1 100 Мпа, соответственно) прошли омологацию (проверку на соответствие требованиям) у лидеров рынка грузоподъемной техники: Liebherr, Manitowoc Cranes, Tadano Faun GmbH.

Информация о bauma

Bauma - крупнейшая в мире специализированная выставка строительной техники, оборудования для производства стройматериалов, дорожной и горной техники. В 2019 году выставку посетили более 620 тыс. человек из 200 стран.

Информация о марке Quend

Высокопрочные стальные листы марки Quend предназначены для использования в производстве шасси грузовых автомобилей, строительного подъемного и транспортно-загрузочного оборудования, автоприцепов и прочей техники, где критически важна высокая прочность конструкции. Использование Quend позволяет сократить вес конструкционных элементов более чем на 20%, снизив себестоимость их производства и повысив эксплуатационные характеристики техники.

На фото – мобильный кран с телескопической стрелой Liebherr из стали Quend 1100

На фото – мобильный кран с телескопической стрелой Liebherr из стали Quend 1100

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой НЛМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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