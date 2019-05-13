2019-05-13T09:58:36+03:00
Общество

Липецкие ветераны получат дополнительные выплаты

По инициативе Игоря Артамонова ветеранам войны выделят по 5 тысяч рублей
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Липецкие ветераны получат дополнительные выплаты в честь Дня Победы. В соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина "О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан ко Дню Победы", инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, постоянно проживающим на территории РФ, выплачивают по 10 тыс. рублей.

Кроме федеральной надбавки, участники войны получат и региональные выплаты. Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов поручил управлению социальной защиты населения области выделить каждому инвалиду и участнику Великой Отечественной войны по пять тысяч рублей из средств из резервного фонда администрации области на оказание разовой материальной помощи.

По данным отделения Пенсионного фонда по Липецкой области, на такую помощь рассчитывают 540 человек, они получат ее в течение мая вместе с пенсией. Игорь Артамонов потребовал от профильных ведомств проконтролировать своевременность выплат из федерального и областного бюджетов.

«Важно, чтобы в череде праздничных торжеств не был оставлен без внимания ни один ветеран. Они пережили очень трудное время, отстояли нашу Родину, и мы будем заботиться о каждом участнике Великой Отечественной войны», - отмечает Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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