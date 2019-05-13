2019-05-13T11:26:59+03:00
Экономика

Липецкие энергетики напоминают рыболовам о правилах электробезопасности

Началом рыболовного сезона по праву считается весна
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Выезжая на рыбалку, люди часто не обращают внимания на находящиеся рядом линии электропередачи. А зря, улов вблизи ЛЭП может стать последним в жизни.

Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» предупреждает, что в охранных зонах линий электропередачи из-за опасности поражения электротоком любая рыбалка категорически запрещена.

Помочь определить места, запрещенные для рыбалки в охранных зонах ВЛ, липчанам помогут специальные предупредительные таблички с надписью: «Рыбная ловля вблизи ЛЭП опасна для жизни!».

Будьте внимательны как во время выбора, так и смены места рыбной ловли. Передвигаться под линиями нужно, предварительно сложив удилище.

Расстояние от земли до ЛЭП составляет порядка 6-7 метров, длина удочки также достигает семи метров. В случае случайного соприкосновения удилища с проводами человек может получить смертельный удар током.

Категорически запрещается ловить рыбу во время грозы под линиями электропередачи.

Если вы подарили удочку ребёнку, обязательно объясните, в каких местах ею пользоваться нельзя, разъясните детям правила поведения вблизи энергообъектов.

Если вы стали очевидцем нарушения правил, не оставайтесь безучастными к потенциальной опасности. Сделайте замечание тем, кто нарушает правила поведения вблизи энергообъектов, особенно если это дети.

Избежать опасных ситуаций несложно, главное – быть предусмотрительным и внимательным к себе и близким.

Энергетики желают любителям рыбной ловли электробезопасной рыбалки и хороших уловов.

Реклама Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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