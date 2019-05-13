Липецкие энергетики напоминают рыболовам о правилах электробезопасности
Выезжая на рыбалку, люди часто не обращают внимания на находящиеся рядом линии электропередачи. А зря, улов вблизи ЛЭП может стать последним в жизни.
Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» предупреждает, что в охранных зонах линий электропередачи из-за опасности поражения электротоком любая рыбалка категорически запрещена.
Помочь определить места, запрещенные для рыбалки в охранных зонах ВЛ, липчанам помогут специальные предупредительные таблички с надписью: «Рыбная ловля вблизи ЛЭП опасна для жизни!».
Будьте внимательны как во время выбора, так и смены места рыбной ловли. Передвигаться под линиями нужно, предварительно сложив удилище.
Расстояние от земли до ЛЭП составляет порядка 6-7 метров, длина удочки также достигает семи метров. В случае случайного соприкосновения удилища с проводами человек может получить смертельный удар током.
Категорически запрещается ловить рыбу во время грозы под линиями электропередачи.
Если вы подарили удочку ребёнку, обязательно объясните, в каких местах ею пользоваться нельзя, разъясните детям правила поведения вблизи энергообъектов.
Если вы стали очевидцем нарушения правил, не оставайтесь безучастными к потенциальной опасности. Сделайте замечание тем, кто нарушает правила поведения вблизи энергообъектов, особенно если это дети.
Избежать опасных ситуаций несложно, главное – быть предусмотрительным и внимательным к себе и близким.
Энергетики желают любителям рыбной ловли электробезопасной рыбалки и хороших уловов.
Реклама Фото Липецкэнерго
ИСТОЧНИК KP.RU