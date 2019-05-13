2019-05-13T19:17:56+03:00
Происшествия

За день анонимы "заминировали" в Липецке 3 ТЦ, 2 автовокзала и кассы аэропорта

К счастью, сообщения о заложенных взрывных устройствах оказались ложными [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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За день анонимы "заминировали" в Липецке 3 ТЦ, 2 автовокзала и кассы аэропортаЗа день анонимы "заминировали" в Липецке 3 ТЦ, 2 автовокзала и кассы аэропортаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот понедельник, 13 мая, по Липецку прокатилась волна телефонных звонков о минировании. Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в 3 торговых центра города, в главный и сокольский автовокзалы, кассы аэропорта.

За день анонимы "заминировали" в Липецке 3 ТЦ, 2 автовокзала и кассы аэропорта Фото: Юлия КЛЮЕВА

За день анонимы "заминировали" в Липецке 3 ТЦ, 2 автовокзала и кассы аэропортаФото: Юлия КЛЮЕВА

Из зданий тут же эвакуировали людей. К объектам стянулись пожарные, полицейские, медики и другие экстренные службы. Кинологи с собаками полностью проверили общественные здания. К счастью, сообщения о взрывных устройствах оказались ложными.

И.о. главы Липецка Евгения Уваркина прокомментировала ситуацию с сообщениями о минировании. По ее словам, власти контролируют ситуацию, а правоохранительные органы держат руку на пульсе.

- Подтверждения опасности нет, но всех горожан все равно эвакуировали из зданий, мы не можем рисковать жизнями людей, - сообщила Евгения Уваркина. - Все руководители, которые получили уведомления, знают как себя вести, они действуют по инструкциям. Благодаря этому удалось избежать паники среди людей.

И.о. главы города уточнила, что дальше ситуацией займутся следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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