За день анонимы "заминировали" в Липецке 3 ТЦ, 2 автовокзала и кассы аэропорта

В этот понедельник, 13 мая, по Липецку прокатилась волна телефонных звонков о минировании. Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в 3 торговых центра города, в главный и сокольский автовокзалы, кассы аэропорта.

За день анонимы "заминировали" в Липецке 3 ТЦ, 2 автовокзала и кассы аэропортаФото: Юлия КЛЮЕВА

Из зданий тут же эвакуировали людей. К объектам стянулись пожарные, полицейские, медики и другие экстренные службы. Кинологи с собаками полностью проверили общественные здания. К счастью, сообщения о взрывных устройствах оказались ложными.

И.о. главы Липецка Евгения Уваркина прокомментировала ситуацию с сообщениями о минировании. По ее словам, власти контролируют ситуацию, а правоохранительные органы держат руку на пульсе.

- Подтверждения опасности нет, но всех горожан все равно эвакуировали из зданий, мы не можем рисковать жизнями людей, - сообщила Евгения Уваркина. - Все руководители, которые получили уведомления, знают как себя вести, они действуют по инструкциям. Благодаря этому удалось избежать паники среди людей.

И.о. главы города уточнила, что дальше ситуацией займутся следователи.