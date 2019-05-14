Металлурги Манаенковы: больше века на комбинате

Сейчас на предприятии трудится около 300 трудовых династий. Общий стаж некоторых из них приближается к трем столетиям. Одна из таких – династия Манаенковых.

Основатели династии – Нина и Александр Манаенковы перебралась в Липецк из Тамбовской области в 1964 году. Нина Семеновна сразу устроилась на НЛМК контролером ОТК. Спустя несколько лет на завод устроился и Александр. Вдвоем они проработали на предприятии до пенсии – 46 лет стажа на двоих. Сейчас их дело продолжают сын и два внука.

Сын Виктор пришел в металлурги целенаправленно. Получил специальность оператора-вальцовщика, отработал три месяца в ЛПЦ-2, ушел в армию, через два года вернулся в тот же цех.

– Мы жили в Казинке, а листопрокатный цех находился далеко от нашего дома, - вспоминает Виктор. - Когда открылся набор на аглофабрике, решил перейти туда. Начальник цеха подвел меня к огромному экскаватору с пятикубовым ковшом, все показал и предложил поработать помощником экскаваторщика.

Экскаватор впечатлил Виктора, и он решил, что непременно должен управлять этой машиной. Помощником экскаваторщика и в последствии экскаваторщиком он проработал более 12 лет. Затем Виктор решил попробовать себя слесарем по ремонту металлургического оборудования в том же цехе. Но вскоре понял, что экскаватор ему больше по душе, и вот уже 16 лет, как снова работает на этой машине.

– Я люблю свою работу, не пропускал ни одного конкурса профмастерства среди машинистов экскаватора, – признается Виктор Александрович. – Задания на соревнованиях были сложные, например, закрыть коробок спичек ковшом, при этом не уронить его и не помять. Сейчас в этих же соревнованиях участвуют мои сыновья, первое место пока никто из них занимал, но думаю, у них получится.

И хотя с учетом «горячего» стажа, Виктор получил право на пенсию, покидать предприятие пока не спешит. Несмотря на работу он успевает проводить время с тремя маленькими внуками.

Виктор Манаенков: "Ни я, ни мои родители, ни разу не пожалели, что связали свою судьбу с НЛМК".

Сейчас на комбинате уже около 10 лет как трудятся два сына Виктора – Роман и Сергей. Причем оба сына получили специальность экскаваторщиков и сейчас, как и отец, работают на аглофабрике.

Виктор Манаенков уверен, что в Липецкой области лучше места для работы, чем комбинат не найти. НЛМК спасал его семью в тяжелые перестроечные годы, в 90-е и в кризис нулевых. Чтобы не происходило в стране, от талонов на еду до сокращений и задержек зарплат, комбинат всегда давал стабильную работу и своевременную и достойную заработную плату.

– Мы жили возле железной дороги, и в детстве я мечтал стать машинистом поезда. Но когда подрос, понял, что сделал правильный выбор, – говорит экскаваторщик с 30-летним стажем. – Ни я, ни мои родители, ни разу не пожалели, что связали свою судьбу с НЛМК, поэтому своим детям я тоже советовал идти на завод.

Виктор Александрович признается, что за 37 лет его работы на комбинате многое изменилось, особенно аглофабрика, которая за последние годы стала более чистым и современным производством. Металлург сетует, что многие просто забыли, какая здесь была обстановка в советские годы. По рассказам Виктора Манаенкова, в 80-х годах аглофабрику даже называли «шоколадной фабрикой» из-за постоянного смога и рыжей сажи вокруг.

– Люди, которые жили в том районе, белье не могли на улице сушить – все белые вещи за несколько часов становились рыжими. Пока мы доходили с душевой до проходных у нас на сапогах уже был рыжий слой пыли. – рассказывает Виктор Александрович. – Улучшения теперь хорошо видны даже обычным людям невооруженным глазом. Сейчас даже на территории самой аглофабрики зимой снег белый лежит – никакого налета. Все это благодаря колоссальным вложениям в экологию. Построены новые системы газоочистки на всех агломашинах и на вагоноопрокидывателях.

Большая дружная семья металлургов Манаенковых.

В завершении беседы Виктор Манаенков отметил, что помимо технологий на комбинате изменились и люди. Когда он приходил, большая часть сотрудников и начальников цехов были в возрасте, а теперь на заводе больше молодых парней и девушек. Cейчас Манаенковы - большая дружная семья металлургов - вместе работают и живут рядом по соседству.

– Сыновья выбрали мою профессию, внуки радуют, работа не в тягость – я всем доволен.

Общий трудовой стаж этой замечательной династии новолипецких металлургов - более 100 лет.

Автор Лия МУРАДЬЯН.

Фото: Владимир КУЛИК и из архива семьи Манаенковых.