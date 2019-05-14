Игорь Артамонов: «Липецкая область заинтересована в расширении сотрудничества с японскими инвесторами»

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня провел встречу с Послом Японии в Российской Федерации господином Тоёхиса Кодзуки. Встреча прошла в рамках заседания Совета губернаторов России и Японии и состоялась в Петровском путевом дворце в Москве.

В ходе заинтересованного диалога стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Руководитель области рассказал о масштабной работе по созданию благоприятных экономических и инвестиционных условий, преференциях для действующих и потенциальных инвесторов нашего региона. «Областная власть придает большое значение дальнейшему развитию взаимовыгодных экономических отношений. В регионе уже много лет работает японский бизнес, и Липецкая область заинтересована в расширении делового сотрудничества», - подчеркнул Игорь Артамонов. Он пригласил Тоёхиса Кодзуки посетить регион с официальным визитом и получил согласие японской стороны.

Также в ходе заседания руководитель области встретился с принимающими участие в Совете губернаторами ряда японских префектур. В частности, планы развития межрегионального сотрудничества Игорь Артамонов обсудил с губернатором префектуры Окаяма господином Рюта Ибараги. В этой провинции расположены производственные площадки крупных японских компаний, работающих в таких сферах, как нефтехимия, транспортное и медицинское оборудование, химическая, машиностроительная, сталелитейная, автомобильная, авиационная и текстильная промышленность. Кроме того, префектура известна развитой системой образования, здесь базируются 17 университетов, которые специализируются на подготовке научных, инженерных и медицинских кадров.

Кроме того, Игорь Артамонов встретился с губернаторами префектур Ибараки и Сайтама. Он предложил коллегам более конкретно изучить инвестиционные площадки Липецкой области для возможной локализации производств японских компаний из этих регионов. Представители бизнес-сообщества Страны восходящего солнца много слышали об успешном опыте работы своих соотечественников в Липецкой области и намерены поближе познакомиться с нашим краем. Достигнуты предварительные договоренности об обмене делегациями.

По итогам 2018 года товарооборот Липецкой области с Японией составил 10 млн долларов. Доля импорта в товарообороте – 97%, экспорта – 3%. Основные группы импорта – это машиностроительная и химическая продукция (полимеры, резина). Экспортирует регион в Японию автомобильные шины.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.