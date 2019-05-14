2019-05-14T09:55:13+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Липецкая область заинтересована в расширении сотрудничества с японскими инвесторами»

Глава Липецкой области Игорь Артамонов встретился с Послом Японии в России
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня провел встречу с Послом Японии в Российской Федерации господином Тоёхиса Кодзуки. Встреча прошла в рамках заседания Совета губернаторов России и Японии и состоялась в Петровском путевом дворце в Москве.

В ходе заинтересованного диалога стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Руководитель области рассказал о масштабной работе по созданию благоприятных экономических и инвестиционных условий, преференциях для действующих и потенциальных инвесторов нашего региона. «Областная власть придает большое значение дальнейшему развитию взаимовыгодных экономических отношений. В регионе уже много лет работает японский бизнес, и Липецкая область заинтересована в расширении делового сотрудничества», - подчеркнул Игорь Артамонов. Он пригласил Тоёхиса Кодзуки посетить регион с официальным визитом и получил согласие японской стороны.

Также в ходе заседания руководитель области встретился с принимающими участие в Совете губернаторами ряда японских префектур. В частности, планы развития межрегионального сотрудничества Игорь Артамонов обсудил с губернатором префектуры Окаяма господином Рюта Ибараги. В этой провинции расположены производственные площадки крупных японских компаний, работающих в таких сферах, как нефтехимия, транспортное и медицинское оборудование, химическая, машиностроительная, сталелитейная, автомобильная, авиационная и текстильная промышленность. Кроме того, префектура известна развитой системой образования, здесь базируются 17 университетов, которые специализируются на подготовке научных, инженерных и медицинских кадров.

Кроме того, Игорь Артамонов встретился с губернаторами префектур Ибараки и Сайтама. Он предложил коллегам более конкретно изучить инвестиционные площадки Липецкой области для возможной локализации производств японских компаний из этих регионов. Представители бизнес-сообщества Страны восходящего солнца много слышали об успешном опыте работы своих соотечественников в Липецкой области и намерены поближе познакомиться с нашим краем. Достигнуты предварительные договоренности об обмене делегациями.

По итогам 2018 года товарооборот Липецкой области с Японией составил 10 млн долларов. Доля импорта в товарообороте – 97%, экспорта – 3%. Основные группы импорта – это машиностроительная и химическая продукция (полимеры, резина). Экспортирует регион в Японию автомобильные шины.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева: Россия вводит новую систему поддержки для людей пожилого возраста
Руководитель российского геронтологического научно-клинического центра рассказала, как меняется организм в серебряном возрасте, к чему надо быть готовым пожилым людям, их родственникам и какие меры помогут наладить жизнь,чтобы достичь здорового долголетия
Новости 24
В Липецке у женщины из подвала украли чайник и соленья на 9000 рублей
В Липецкой области растет число ВИЧ-инфицированных
Втроем на красный – автобус и две машины поймали на нарушении в Липецке
Липецкая область зовет в «Сиреневый рай»
Игорь Артамонов: «Липецкая область заинтересована в расширении сотрудничества с японскими инвесторами»
Отца, пропивавшего детские пособия под Липецком, хотят ограничить в родительских правах
Сбербанк и МегаФон запустили партнерскую программу по кредитной бизнес-карте
Под Липецком 14-летний мотоциклист сбил 15-летнюю школьнцу: есть пострадавшие
Под Липецком пропал 15-летний подросток
На Липецк надвигается гроза и сильный ветер
Во вторник 9 улиц Липецка и садоводческие товарищества останутся без света
Под Липецком пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи
Липчанка в шоу экстрасенсов помогла женщине узнать, кто навел на нее порчу
Липчанку будут судить нагнетание нервозной обстановки в суде
В Липецке эвакуируют торговые центры и вокзалы
В Липецке таксист убил пьяного пассажира двумя ударами кулака
Под Липецком подросток на «ВАЗе» въехал в столб, пострадали два человека
Липчане боятся купаться в озере, где поймали полутораметрового сома
Липецкие ветераны получат дополнительные выплаты
Житель Липецка погиб в страшной аварии в Воронеже
В Липецке 9 мая школьник угнал у пенсионера машину
За день фестиваль в Липецкой области «Русборг» посетили 30 тысяч зрителей