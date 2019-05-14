2019-05-14T10:39:54+03:00
Общество

Липецкая область зовет в «Сиреневый рай»

Ежегодно во время цветения сирени проходит один из самых ярких фестивалей России
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В этом году с 18 по 26 мая в Становлянском районе Липецкой области состоится фестиваль событийного туризма «Сиреневый рай». По словам врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, это мероприятие в прошлом году стало победителем Национальной Премии «Russian Event Awards», заняв I место в номинации «Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении».

Традиционное место проведения единственного фестиваля цветущей сирени - село Барсуково Становлянского района Липецкой области. Именно здесь расположен знаменитый Мещерский дендрарий – крупнейшая по площади лесостепная опытно-селекционная станция России.

Игорь Артамонов уверен: «Дендрологический парк - это уникальный уголок природы и истории. Каждый, кто посетит это красивейшее место, получит только положительные эмоции».

Столько сирени, сколько ее культивируется в становлянской Мещерке, нет нигде на земле – более 100 сортов. Кроме сирени, здесь выращиваются и другие растения: на площади 542 гектара собрано 1186 видов, 129 форм, 202 сорта, 163 разновидности и 118 гибридов деревьев и кустарников из Европы, Азии и Северной Америки.

Как рассказал Игорь Артамонов, в течение дня и всю фестивальную неделю по дендропарку будут проводить экскурсии. Зрителям покажут театрализованное представление «Сладким запахом сирени напоён душистый сад». Гости могут принять участие в мастер-классах и разных конкурсах: дефиле «Сиреневая мода», кондитерском, декоративно-прикладного творчества «Сиреневые фантазии». Прозвучат стихи и песни, посвященные этой южной красавице. Для малышей специально подготовлена анимационная программа «Майское солнышко». Гастрономические ряды предложат свежие фермерские продукты, в сувенирных лавках можно приобрести памятные безделушки. Будет работать тематическая сиреневая фотозона.

Глава региона отметил: «В последние годы Липецкая область активно развивает туристическую сферу. Нам хочется стать привлекательными в этом отношении и принимать на Липецкой земле как можно больше гостей. Принимать так, чтобы люди захотели приехать к нам снова».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева: Россия вводит новую систему поддержки для людей пожилого возраста
Руководитель российского геронтологического научно-клинического центра рассказала, как меняется организм в серебряном возрасте, к чему надо быть готовым пожилым людям, их родственникам и какие меры помогут наладить жизнь,чтобы достичь здорового долголетия
Новости 24
В Липецке у женщины из подвала украли чайник и соленья на 9000 рублей
В Липецкой области растет число ВИЧ-инфицированных
Втроем на красный – автобус и две машины поймали на нарушении в Липецке
Липецкая область зовет в «Сиреневый рай»
Игорь Артамонов: «Липецкая область заинтересована в расширении сотрудничества с японскими инвесторами»
Отца, пропивавшего детские пособия под Липецком, хотят ограничить в родительских правах
Сбербанк и МегаФон запустили партнерскую программу по кредитной бизнес-карте
Под Липецком 14-летний мотоциклист сбил 15-летнюю школьнцу: есть пострадавшие
Под Липецком пропал 15-летний подросток
На Липецк надвигается гроза и сильный ветер
Во вторник 9 улиц Липецка и садоводческие товарищества останутся без света
Под Липецком пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи
Липчанка в шоу экстрасенсов помогла женщине узнать, кто навел на нее порчу
Липчанку будут судить нагнетание нервозной обстановки в суде
В Липецке эвакуируют торговые центры и вокзалы
В Липецке таксист убил пьяного пассажира двумя ударами кулака
Под Липецком подросток на «ВАЗе» въехал в столб, пострадали два человека
Липчане боятся купаться в озере, где поймали полутораметрового сома
Липецкие ветераны получат дополнительные выплаты
Житель Липецка погиб в страшной аварии в Воронеже
В Липецке 9 мая школьник угнал у пенсионера машину
За день фестиваль в Липецкой области «Русборг» посетили 30 тысяч зрителей