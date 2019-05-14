Липецкая область зовет в «Сиреневый рай»

В этом году с 18 по 26 мая в Становлянском районе Липецкой области состоится фестиваль событийного туризма «Сиреневый рай». По словам врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, это мероприятие в прошлом году стало победителем Национальной Премии «Russian Event Awards», заняв I место в номинации «Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении».

Традиционное место проведения единственного фестиваля цветущей сирени - село Барсуково Становлянского района Липецкой области. Именно здесь расположен знаменитый Мещерский дендрарий – крупнейшая по площади лесостепная опытно-селекционная станция России.

Игорь Артамонов уверен: «Дендрологический парк - это уникальный уголок природы и истории. Каждый, кто посетит это красивейшее место, получит только положительные эмоции».

Столько сирени, сколько ее культивируется в становлянской Мещерке, нет нигде на земле – более 100 сортов. Кроме сирени, здесь выращиваются и другие растения: на площади 542 гектара собрано 1186 видов, 129 форм, 202 сорта, 163 разновидности и 118 гибридов деревьев и кустарников из Европы, Азии и Северной Америки.

Как рассказал Игорь Артамонов, в течение дня и всю фестивальную неделю по дендропарку будут проводить экскурсии. Зрителям покажут театрализованное представление «Сладким запахом сирени напоён душистый сад». Гости могут принять участие в мастер-классах и разных конкурсах: дефиле «Сиреневая мода», кондитерском, декоративно-прикладного творчества «Сиреневые фантазии». Прозвучат стихи и песни, посвященные этой южной красавице. Для малышей специально подготовлена анимационная программа «Майское солнышко». Гастрономические ряды предложат свежие фермерские продукты, в сувенирных лавках можно приобрести памятные безделушки. Будет работать тематическая сиреневая фотозона.

Глава региона отметил: «В последние годы Липецкая область активно развивает туристическую сферу. Нам хочется стать привлекательными в этом отношении и принимать на Липецкой земле как можно больше гостей. Принимать так, чтобы люди захотели приехать к нам снова».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.