2019-05-14T11:10:35+03:00
Экономика

Липецкэнерго предотвратило хищений электроэнергии на сумму больше десяти миллионов рублей

Энергетики продолжают борьбу с потерями
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Предприимчивый житель Елецкого района нашел заброшенное, обесточенное здание в деревне Волчье. Бизнесмен заложил окна кирпичами, подключил его самостоятельно к электрическим сетям и радовался собственной бережливости. Однако, на нового абонента обратила внимание бригада филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» во время контрольного снятия показаний в этом населённом пункте. Договор на энергоснабжение предприниматель предъявить не смог. В итоге энергетики составили акт бездоговорного потребления. Бизнесмен должен будет заплатить за нелегально израсходованное электричество больше 113 тысяч рублей. Кроме того, его ждут разбирательства с правоохранительными органами, поскольку филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» обратился в полицию с заявлением о самовольном подключении и использовании электрической энергии.

Разбирательство в полиции и штраф до 15 тысяч рублей ждет также и жителя села Коробовка Грязинского района. Он подключил всю бытовую технику в доме, минуя счетчик. В итоге, по расчетам специалистов, он израсходовал 17 520 кВт*ч. За эти киловатты, помимо штрафа, ему придется заплатить 44326 руб.

- Сегодня во всех районах области мы монтируем умную систему учета электроэнергии. Сплит-счетчики позволяют нам в режиме реального времени видеть энергопотребление каждого абонента. Кроме того, эти приборы учета позволяют также дистанционно отключать электроэнергию. Таким образом, дома тех потребителей, которые систематически нарушают правила пользования и оплаты электрической энергии, могут быть обесточены даже без выезда бригады на место, - рассказал начальник управления учета электроэнергии филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Вадим Негробов.

Всего за первые три месяца 2019 года энергетики составили 259 актов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Объем предотвращенных хищений составил 2,213 млн. кВт*ч. В рублях эта цифра равна 10,118 млн. руб.

Реклама Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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