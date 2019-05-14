Липецкие пожарные спасли жизнь задохнувшемуся ребенку

Происшествие случилось в пятницу, 10 мая, в Липецке. В 14.35 на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре. Оказалось, что загорелась квартира на 5 этаже десятиэтажного дома №22 по проспекту Победы.

На место происшествия выехало первое пожарно-спасательное подразделение. Когда огнеборцы прибыли к дому, балкон уже горел открытым пламенем. На 5 этаже наблюдалось сильное задымление.

По информации регионального ГУ МЧС России, помощник начальника караула 6 пожарно-спасательной части прапорщик внутренней службы Максим Тихомиров силами личного состава произвел боевое развертывание рукавной линии и подал ствол первой помощи в очаг пожара. Он также организовал эвакуацию людей.

В горящей квартире командиры отделений 6 ПСЧ прапорщики внутренней службы Виктор Перец и Сергей Коротков обнаружили двух детей и взрослую женщину. Мальчик 3 лет и девочка 4 лет не подавали признаков жизни. Женщина была без сознания. Пострадавших решили срочно эвакуировать. Первой из полыхающей квартиры прапорщик Тихомиров вынес девочку. Малышка уже не дышала. Нельзя было терять ни минуты. Тихомиров начал проводить сердечно-легочную реанимацию прямо на лестничной клетке, пока девочку не передали медикам. Благодаря действиям прапорщика пострадавшую удалось вернуть к жизни. Мальчика и женщину спасатели вынесли на улицу и передали врачам. Их госпитализировали.

- После того, как произвел реанимационные действия, ребенок начал подавать признаки жизни, начал дышать, - рассказал Максим Тихомиров. – В подобных ситуациях я стараюсь ограничить себя от негативных мыслей и выполнить свою работу на максимум.

В 15.04 пожар полностью ликвидировали. Площадь возгорания – 10 кв.м. Спасены 3 пострадавших, двое из которых – малолетние дети. 15 жильцов эвакуировали.

Детей доставили Областную детскую больницу. На следующий день после происшествия они пришли в себя. На днях риз навестили пожарные. Юные липчане чувствуют чебя хорошо, играют и бегают.

- Хочу стать пожарным! – радостно крикнул маленький Дима, показывая гостям свою новую машинку.