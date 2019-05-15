2019-05-16T15:15:02+03:00
Общество

Мы помним, мы гордимся вами!

Ветеранов войны, тружеников тыла тепло поздравила с Днем Победы известная компания ООО «СХП «Мокрое»
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Этот незабываемый памятный День Победы с каждым годом все отдаляется от нас – прошло уже 74 года, как наша страна окончательно победила фашистскую Германию в Великой Отечественной войне… Но мы никогда не забудем тех героических поступков, которые совершили наши предки, какой ценой досталась свобода, честь и благополучная жизнь. Мы преклоняемся перед нашими ветеранами за их героизм и стойкость и благодарны им за мирное небо над нашими головами. Пусть эта великая победа вдохновляет только на хорошие поступки, любовь к Отчизне, пусть никто и никогда не увидит войны. Желаем нашим дорогим ветеранам стабильного здоровья, мира и спокойствия на душе! Мы всегда будем помнить и заботиться о вас. Память о героях прошлого воспитывает и героев настоящего. Молодежи хочется пожелать жить так, чтобы она была примером для будущих поколений! Желаем всем здоровья, сил и гордости за свою Родину!

Известное сельхозпредприятие является градообразующим для села Мокрое и ряда близлежащих сельских поселений. Для сельчан здесь созданы десятки рабочих мест, предприятие активно участвует в социальной жизни родного села. Именно благодаря компании село не просто выжило, а стало процветающим.

Предприятие ценит и заботится о своих работниках – люди обеспечены жильем, в селе построены современные школа, детсад, возведен храм. СХП «Мокрое» активно участвует в благоустройстве территории, ни одно мероприятие здесь не обходится без участия компании. И, конечно же, один из самых значимых, чтимых праздников – День Победы, который здесь традиционно отмечают. В этот праздничный день состоялось торжественное возложение венков в селе Мокрое, сельских поселениях – Павелка, Куймань, Порой, Трубетчино, Замартынье, Остро-Каменский сельский совет, Михайловка. Поздравительные букеты цветов и материальную помощь получили 35 ветеранов и вдов ВОВ, тружеников тыла.

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В их числе:

Участники Великой Отечественной войны села Замартынье Добровского района - Марков Дмитрий Федорович, Викулина Екатерина Михайловна.

В селе Мокрое - Ломакина Мария Васильевна (вдова участника ВОВ), труженики тыла - Кирьяк Владимир Деомедович и Шикилёв Иван Дмитриевич.

В селе Михайловка – труженики тыла Дегтярева Татьяна Ивановна и Кислякова Мария Серафимовна.

В селе Трубетчино Добровского района – участник ВОВ Кудейкин Александр Михайлович, вдова участника ВОВ Шикина Татьяна Павловна.

В селе Куймань Лебедянского района – вдовы участников ВОВ Ильина Татьяна Тимофеевна, Камышова Анна Алексеевна, Разомазова Анастасия Алексеевна, Шушунова Мария Максимовна, Шушунова Анна Алексеевна.

В селе Павелка Лебедянского района – труженики тыла Березина Зинаида Ивановна, Жданова Татьяна Ивановна, Колыхалов Иван Дмитриевич, Колыхалова Мария Васильевна, Колыхалова Мария Павловна, Тришина Клавдия Тихоновна, Колыхалова Евдокия Кузьминична, Жданова Александра Андреевна.

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В сельском поселении Остро-Каменского сельского совета Лев-Толстовского района – участники ВОВ Елатонцев Иван Дмитриевич, Легчилин Владимир Константинович, Еремеев Виктор Алексеевич, Шляхов Анатолий Иванович. Вдовы участников ВОВ - Ординарцева Мария Павловна, Круцко Татьяна Федоровна, Попова Зинаида Андреевна, Задорожнева Зоя Ивановна, Воеводина Татьяна Ивановна, Никульшина Валентина Ивановна.

В селе Порой Добровского района – вдовы участников ВОВ Кожина Александра Михайловна, Качанова Екатерина Семеновна, Фролова Нина Тихоновна.

Низкий вам поклон за ваши подвиги и героический труд!

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Генеральный директор ООО «Сельскохозяйственное предприятие "Мокрое"

Корвякова Ольга Викторовна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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