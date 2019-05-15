2019-05-15T10:00:57+03:00
Общество

Очередной этап конкурса «Лидеры региона!» состоится в конце мая

Участники второго этапа будут оцениваться по пяти блокам
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Дистанционное тестирование на выявление управленческого потенциала, ключевых навыков и деловых качеств пройдут 24 и 25 мая 300 человек, преодолевшие предыдущий этап конкурса «Лидеры региона. Будь в команде!». Он проводится по инициативе временно исполняющего обязанности главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова.

Руководитель региона неоднократно подчеркивал: «Важно, чтобы во власть приходили молодые амбициозные люди». Изменение системы управления областью Игорь Артамонов считает первоочередной задачей. «Нам нужны люди с вектором развития, направленным вверх. Такие управленцы должны решать задачи в условиях непредсказуемости и ограниченности ресурсов. Сильные лидеры - это залог победы», - уверен Игорь Артамонов.

Тестовая база для конкурсантов разработана и апробирована сотрудниками отдела исследований и разработок под научным руководством доктора психологических наук, заслуженного профессора МГУ им. М.В. Ломоносова Александра Шмелева. В процессе прохождения дистанционного этапа участники продемонстрируют эрудицию и попробуют себя в роли руководителя. Тест позволит определить управленческий потенциал, выявить общий уровень готовности к руководству и индивидуально-психологические особенности, связанные с успешностью в управлении и лидерским потенциалом. Оценка потенциала участников конкурса будет осуществляться по пяти блокам: «Решение кейсов», «Мотивация к руководству», «Интеллектуальные способности», «Личностные качества», «Социальная чуткость».

При решении кейсов, участники выступят в роли руководителя, которому необходимо выполнить задание, состоящее из связанных друг с другом проблемных ситуаций. Кроме того, конкурсанты проверят уровень своей мотивации к руководству, ответят на автобиографические вопросы, касающиеся управленческого опыта и ожидания от руководства как сферы деятельности. Также будут выявлены способности участников правильно понимать и оценивать мотивы и эмоции, стоящие за поведением окружающих людей, и адекватно на них реагировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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