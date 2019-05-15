Игорь Артамонов провел рабочую встречу с руководством компании «Бекарт»

Врио главы региона Игорь Артамонов сегодня провел рабочую встречу с руководством бельгийской компании «Бекарт». С момента открытия в 2010 году завод «Бекарт-Липецк», расположенный в ОЭЗ «Липецк», специализируется на производстве металлокорда для автомобильной промышленности и стальной фибры для строительной отрасли. Здесь трудятся 450 человек, большинство из которых молодежь.

В ходе встречи обсуждались перспективы взаимовыгодных экономических связей. Игорь Артамонов отметил, что Липецкая область заинтересована в развитии деловых контактов с бельгийскими партнерами. «В 2020 году будет десять лет нашему сотрудничеству. Мы рассчитываем на дальнейшее расширение производства компании «Бекарт» в регионе и готовы обсудить этот вопрос более детально. Кроме того, профессиональные образовательные организации Липецкой области могут обеспечить новые предприятия местными кадрами, специалистами высокого уровня», – заявил Игорь Артамонов.

Вице-президент компании «Бекарт» по операционной деятельности в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Иван Липпенс в свою очередь выразил удовлетворение состоявшейся встречей и подчеркнул, что предприятие в ОЭЗ «Липецк» является одним из лучших, а трудовой коллектив, сложившийся на заводе, – самым сплоченным и креативным. Он поблагодарил руководство Липецкой области за создание благоприятных условий для бизнеса и выразил надежду на успешное сотрудничество с регионом и развитие бизнеса на российском рынке.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.