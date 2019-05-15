«Ростелеком»привёл быстрый интернет в Задонский район Липецкой области

Скорость до 100Мбит/с открывает доступ ко всем цифровымрешениям и сервисам: «Интерактивному ТВ», телефонии, видеонаблюдению, «Умному дому» и другим. Первые 600 жителей района уже стали абонентами национального цифрового провайдера.

Алексей Щедров, и.о. главы администрации Задонского муниципального района Липецкой области:

«У Липецкой области давние стратегические отношения с «Ростелекомом». Кроме бизнес-проектов, компания реализует в регионе социальные программы: устранение цифрового неравенства, обеспечение медучреждений доступом в интернет и другие. Задонский район стал одним из первых, где провайдер завершил проект УЦН, установив точки доступа в 22 малых населённых пунктах, в которых проживают от 250 до 500 человек».

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Независимо от того, где живёт человек – в городе или поселке, в многоэтажном доме или частном секторе – у него должна быть возможность подключить быстрый стабильный интернет и цифровые сервисы. Чтобы обеспечить Задонский район высокоскоростным доступом в Сеть, мы проложили почти двести километров оптики и установили более тысячи распределительных устройств. Благодаря технологии GPON жителям пяти тысяч домохозяйств района стал доступен весь спектр цифровых услуг».

GPON («оптика в квартиру») – технология пассивных оптических сетей, предполагающая прокладку оптического кабеля непосредственно до квартиры или в частный дом. Стабильная скорость соединения гарантирует высокое качество всех сервисов, даже таких требовательных к трафику, как «Видеонаблюдение» и «Умный дом».

Коробочное решение «Умный дом» – это безопасность и комфорт жилья. В базовый комплект входят контроллер, датчики движения и открытия дверей, дыма и протечки. Все устройства просты в использовании: установить и настроить их может любой человек, следуя интуитивной и наглядной инструкции. А контролировать происходящее в доме можно круглосуточно в режиме реального времени. Расширить возможности «Умного дома» можно с помощью умных розеток, лампочек и видеонаблюдения.

Реклама Фото предоставлено Ростелеком