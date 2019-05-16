Игорь Артамонов: «Дефицит медицинских кадров в Липецкой области будем сокращать»

Перспективы развития и совершенствования профессиональной подготовки и переподготовки медицинских кадров, а также меры по привлечению врачей и младшего медперсонала в города и районы Липецкой области обсудили во время рабочей встречи врио главы региона Игорь Артамонов и ректор Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко Игорь Есауленко.

Отмечалось, что совместно с университетом региональное управление здравоохранения в трех образовательных школах Липецка сформировало медицинские классы, где школьников готовят к будущему поступлению в медицинский вуз. Постоянно расширяются в регионе и меры социальной поддержки медработников, что также должно привести к снижению дефицита кадров в отрасли.

«В регионе сегодня 230 вакансий для врачей, - отметил Игорь Артамонов. - Востребованная во все времена, уважаемая и высокооплачиваемая профессия незаслуженно теряет былой престиж. Мы будем исправлять ситуацию. И начнем с увеличения медицинских классов, которые в ближайшее время появятся в школах районных центров. Юные липчане смогут почувствовать призвание к врачеванию как можно раньше. Мы им в этом будем помогать».

Липецкая область – вторая по численности после Воронежской, которая направляет в медицинский университет своих абитуриентов по целевому набору. В настоящее время общее количество студентов, обучающихся на разных факультетах и курсах, составляет почти 500 человек, из них целевиков-липчан на всех курсах – 240 человек. В этом году 32 липецких целевика готовятся к выпуску, еще 57 заканчивают ординатуру.

Игорь Артамонов поручил максимально активизировать работу по привлечению выпускников медицинских вузов, а также врачей и младшего медперсонала в города и районы Липецкой области. Намечены конкретные меры. В частности, в университете будут проводиться Дни Липецкой области. Кроме того, значительному улучшению ситуации в региональном здравоохранении должна способствовать и трехступенчатая система подготовки медицинских кадров, созданная в области при содействии Воронежского медуниверситета. Как рассказал Игорь Есауленко, после школьных медицинских классов и учебы в вузе завершающим этапом станет стажировка на кафедре профессиональной подготовки в Липецкой областной клинической больнице. Соответствующий договор о ее создании был подписан сегодня в медучреждении.

Это обеспечит подготовку специалистов на региональной базе. А также позволит в полной мере учитывать в образовательном процессе региональные особенности, планомерно вводить ординаторов в конкретные условия их будущей работы и совершенствовать систему закрепления кадров в здравоохранении Липецкой области.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.