Павел Путилин: Профицит областного бюджета 2018 года составил 6 млрд. рублей

Параметры областного бюджета в течение 2018 года корректировались 6 раз в сторону увеличения, и в результате бюджет вырос почти на 10 млрд. рублей, – сообщает пресс-служба областного Совета депутатов. Доходы - 64 млрд. 111 млн. рублей, расходы - 57,854 млрд. рублей. 2018 год Липецкая область закончила без бюджетного дефицита. Профицит составил - 6 млрд. 257 млн. рублей.

Основное наполнение региональной казны, как и в предыдущие годы, сложилось за счет налога на прибыль – 48,6%, налога на доходы физических лиц – 26,9%, налога на имущество организаций – 10,3% в общей сумме налоговых поступлений.

По сравнению с 2017 годом налоговые доходы увеличились более чем на 8 млрд. рублей или на 19,6%. Положительная динамика, в основном, по налогу на прибыль организаций, поступления увеличены на 7,7 млрд. рублей или 44,7%. Однако в 2018 году не выполнены плановые показатели по акцизам, а также по налогу на совокупный доход и по транспортному налогу. По сравнению с предыдущим годом снизились поступления по налогу на доходы физических лиц на 14,8 млн. рублей и по налогу на имущество организаций на 65,1 млн. рублей.

Средняя заработная плата в 2018 году составила 31 835 рублей, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 9,6%.

В 2018 году в бюджет от неналоговых доходов поступило 634,5 млн. рублей. Основными источниками таких доходов являются доходы от использования госимущества, доходы от оказания платных услуг, и денежные взыскания (штрафы). В виде штрафов в бюджет поступило 335,8 млн. рублей или 53% от общего объема неналоговых доходов. Штрафы за нарушение дорожного движения в 2018 году составили 284,8 млн. рублей или 44,9 % от всех неналоговых доходов. По сравнению с предыдущим годом сумма штрафов увеличилась на 4,7 млн. рублей.

Кроме того, безвозмездные поступления в бюджет Липецкой области в 2018 году поступило 12 млрд. 504 млн. рублей.

Основная доля расходов областного бюджета, как и в предыдущие годы, приходится на финансирование отраслей социальной сферы (образования, здравоохранения, социальной политики, культуры, физической культуры и спорта). На эти цели в 2018 году было направлено почти 60 % всего бюджета или более 34 млрд. рублей.

На образование в 2018 году выделено 13,4 млрд. рублей, на здравоохранение – 4 млрд. 242 млн. рублей, на социальную политику – 14 млрд. 527 млн. рублей.

- Мы сохранили социальную ориентированность областного бюджета. Расширяется Социальный кодекс, - отметил председатель облсовета Павел Путилин. – Новые меры поддержки появляются в регионе регулярно. В прошлом году мы приняли решение о предоставлении права льготного и бесплатного проезда для школьников и студентов из малоимущих семей и семей, в которых родители являются неработающими инвалидами. Кроме того, студенты - ординаторы, обучающиеся не на условиях целевого приема, теперь получают ежегодную выплату в размере 150 тыс. рублей. Молодые мамы, родившие первого ребенка, могут получить единовременную социальную выплату в размере 85 тысяч рублей.

Значительная часть средств – более 25% (14 млрд. 730 млн. рублей) была направлена на исполнение раздела «Национальная экономика».

Государственный внутренний долг Липецкой области по состоянию на начало 2019 года составил 14 млрд. 987 млн. рублей. Уменьшение долговых обязательств за отчетный год произошло на 1 млрд. 414 млн. рублей или на 8,7%.

Официальный отчет об исполнении областного бюджета за 2018 год размещен на сайте регионального парламента в рубрике «Законодательная деятельность» — раздел «Публичные слушания».

Фото предоставлено пресс-службой облсовета.