Новая метрологическая эпоха

В этот день в 1875 годуподписана Метрическая конвенция. На основе этого соглашения создан фундамент единой всемирной системы измерений, на которой базируются измерения повседневной жизни, научные открытия, современное производство и международная торговля, обеспечивающие качество жизни и безопасность людей.Всемирный день метрологии символизирует признание заслуг всех специалистов метрологических организаций, вносящих свой вклад в обеспечение качества единства измерений.

По традиции, в преддверии Всемирного дня метрологии, публикуется Послание Директора Международного бюро мер и весов к метрологической общественности.В этом году тема Послания и Всемирного дня метрологии «Международная система единиц стала фундаментально лучше», связана с эпохальным решением, принятым на 26-ой Генеральной конференции по мерам и весам в ноябре 2018 года. Представители стран-подписантов Метрической конвенции приняли ряд резолюций. Важнейшей из них стала «О пересмотре Международной системы единиц СИ», за которую единогласно проголосовали все страны-участницы. Пересмотр затронул основные единицы–килограмм, ампер, моль, кельвин, секунду, метр, канделу. Теперь, в их основе будут не физическиеобъекты, например, килограмм в виде платиноиридиевого цилиндра, а фундаментальные константы с нулевой неопределенностью. Историческому решению предшествовали многочисленные исследования новых методов измерений, в том числе с использованием квантовых явлений.Официальный переход на обновленную систему единиц СИ произойдет 20 мая 2019 года.

По словам заместителя директора ФБУ «Липецкий ЦСМ» Игоря Комолова, новая система единиц СИ поможет технологическому развитию и ускорит внедрение инновационных решений, а значит, улучшит качество жизни.

В преддверии Всемирного дня метрологии на ВДНХ в Москве ежегодно проводится международный форум-выставка «Точные измерения – основа качества и безопасности». На мероприятии демонстрируются новейшие разработки российских и зарубежных приборостроителей. С уникальными установками, технологиями и сервисамипознакомят научные институты Росстандарта и центры стандартизации, метрологии и испытаний со всей России. В этом году Липецкий ЦСМ принял участие в выставке и представил метрологические возможности Центра, а также продукцию производственных предприятий региона в сфере обороноспособности страны и безопасности жизни.

«Я поздравляю всех, кто посвятил себя этой профессиис Всемирным днем метрологии! Благодаря труду метрологов обеспечивается точность измерений в промышленности, научных исследованиях и повседневной жизни. От всей души желаю коллегам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых идей и сил для решения поставленных задач. Пусть ваш профессионализм станет достойным вкладом в развитие и процветание страны», - поздравил коллег директор ЦСМ Росстандарта в Липецкой области Андрей Сидоров.

ФБУ «Липецкий ЦСМ» - некоммерческая организация, реализующая функции Росстандарта. Один из видов деятельности ЦСМ – поверка и калибровка средств измерений. Поверка определяет соответствие средства измерений утвержденным метрологическим требованиям. Калибровка устанавливает действительные значения параметров измерительного прибора. Для осуществления этих процедур применяются средства измерения с более высокими метрологическими характеристиками - эталоны, которые используют в своей работе высококвалифицированные специалисты.

Сегодня Центр оснащен современными эталонами, позволяющими обеспечить единство измерений на предприятиях региона, а также для населения.

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